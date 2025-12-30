;

Conoce los horarios de los malls y restaurantes para este 31 de diciembre y 1 de enero por Año Nuevo

Muchos locales cerrarán, pero otros sí podrán recibir público durante estos días festivos.

Javiera Rivera

Conoce los horarios de los malls y restaurantes para este 31 de diciembre y 1 de enero por Año Nuevo / Cristóbal Escobar /Agencia UNO

A pocas horas de despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026, una de las dudas más frecuentes es cómo funcionará el comercio en Chile, especialmente los malls, cines y patios de comida.

El 1 de enero es el primer feriado del año y tiene una característica clave: es obligatorio e irrenunciable para gran parte del comercio.

Por eso, este 31 de diciembre los centros comerciales tendrán horarios especiales y el jueves 1 de enero habrá restricciones importantes.

Año Nuevo: ¿pueden abrir los malls?

Según la Ley 19.973, durante estos días los trabajadores del comercio no pueden ser obligados a trabajar, lo que implica el cierre de supermercados, tiendas y malls en general.

Pese a lo anterior, la normativa contempla excepciones. El 1 de enero sí pueden abrir:

  • Restaurantes y locales de comida.
  • Cines, discotecas, pubs y espectáculos en vivo.
  • Clubes y recintos de entretenimiento.
  • Casinos y locales de juegos legalmente autorizados.
  • Comercio ubicado en aeropuertos y aeródromos públicos.
  • Farmacias de turno y farmacias de urgencia.
  • Estaciones de servicio y tiendas asociadas, siempre que vendan alimentos preparados para consumo en el lugar.

Esto significa que, aunque los malls permanezcan cerrados como recinto comercial, sus cines y restaurantes pueden operar de manera independiente, según determine cada administración.

Horarios especiales para el 31 de diciembre y 1 de enero:

Para este martes 31 de diciembre, los principales centros comerciales del país anunciaron cierres anticipados, con el fin de permitir que los trabajadores finalicen su jornada antes de las celebraciones de Año Nuevo.

Cada mall informó horarios distintos, por lo que se recomienda revisar directamente los canales oficiales de cada centro comercial antes de asistir.

El jueves 1 de enero los malls no abrirán sus tiendas, pero sí podrían funcionar cines, restaurantes y patios de comida, siempre que cumplan con las excepciones que establece la ley.

