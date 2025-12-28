Año Nuevo 2026 en Santiago: plan de seguridad considera cinco eventos masivos y diversos controles

Tras la Navidad, ahora solamente queda festejar una última celebración en lo que resta de diciembre: el Año Nuevo 2026.

Ante ello, es que el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, dio a conocer el plan de seguridad que se efectuará de cara a los eventos masivos que planean realizarse en la capital.

En ese sentido, informó que se realizarán una serie de controles masivos en los terminales de buses, mediante la División de Control y Fiscalización del Ministerio de Transportes.

El plan de seguridad en la capital

El delegado presidencial aseguró que "no solo hay un despliegue de Carabineros en materia preventiva de seguridad, sino también un fuerte componente en el rol que juega la Prefectura de Tránsito, con el propósito de que en aquellos lugares donde habrá mayor circulación de vehículos, en particular en las rutas por donde una cantidad importante de personas saldrá de la región, como hacia Valparaíso u otras zonas, exista un monitoreo permanente.

“Lo que buscamos es que estas fiestas no sean fuente de riesgo y que no tengamos hechos que lamentar“, enfatizó.

En el caso de la región Metropolitana, Durán especificó que hay 5 eventos masivos que van a requerir de una “atención especial”.

Entre ellos está, la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, en el Parque de Los Dominicos, en el Hipódromo de Chile y en el Club Hípico.

Bajo ese contexto, el delegado presidencial aseguró que habrá un gran contingente policial y un dispositivo de coordinación para “minimizar factores de riesgo”.

“Tenemos decenas de fiestas que se realizan en la ciudad y que no están sometidas a la disposición de eventos masivos. No obstante, existe un monitoreo por parte de las policías y del resto de los servicios”, concluyó.