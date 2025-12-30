Con dos latinos en el Top 10: estos fueron los músicos mejores pagados durante 2025 según Forbes

Ya vivimos las últimas horas del 2025 y tenemos el foco puesto en el 2026, pero a estas alturas siguen apareciendo análisis y balances en diferentes áreas del mundo de la economía.

En este escenairo, resulta aún más llamativo cuando se desprenden números relacionados al mundo del entretenimiento. Y, en esta ocasión, te traemos estadísticas financieras del mundo de la música.

La Revista Forbes dio a conocer el ranking con los músicos mejores pagados durante el año, obteniendo cifras impresionantes gracias a lanzamientos exitosos, proyectos importantes y giras destacadas, entre otros trabajos relacionados.

Artistas como Taylor Swift, Kendrick Lamar, Drake, Coldplay y Ed Sheeran aparecen en el amplio listado, además de Beyoncé, quien recientemente fue reconocida por la revista como multimillonaria.

Sin embargo, ninguno de ellos se adjudicó el primer lugar, ya que el cantante que obtuvo las mayores ganancias durante 2025 fue nada más y nada menos que The Weeknd.

El canadiense tuvo ingresos de $298 millones de dólares. Su impulso estuvo marcado por el lanzamiento del álbum Hurry Up Tomorrow, además de 40 conciertos con los que recaudó cerca de US$ 77 millones.

El segundo lugar lo ocupa Taylor Swift con $202 millones de dólares, que lanzó el disco The Life of a Showgirl, pero seguía facturando con The Eras Tour gracias a un acuerdo con Disney que le dejó cerca de US$ 80 millones.

El podio lo cierra la multimillonaria Beyoncé (Swift también lo es, según Forbes). Sus ganancias se estiman en $148 millones de dólares, con 32 shows de la gira Cowboy Carter Tour que representan hasta el 90% de sus ingresos.

Revisa el Top 10 a continuación :

10 artistas mejores pagados de 2025

The Weeknd: $298 millones. Taylor Swift: $202 millones. Beyonce: $148 millones. Kendrick Lamar: $109 millones. Coldplay: $105 millones. Shakira: $105 millones. Drake: $78 millones. Chris Brown: $74 millones. Zach Bryan: $70 millones. Bad Bunny: $66 millones.

Dentro del Top 10 destaca la presencia de los latinos Bad Bunny y Shakira, marcando además un giro diferencial importante respecto al estilo y género musical.

Por otra parte, más abajo en el ranking, aparecen Post Malone (11º) con $62 millones y Ed Sheeran (12º) con $60 millones, que siempre se codean entre los grandes de la industria.

Metallica, una banda icónica, dice presente demostrando su vigencia ubicándose 14º en la lista con $53 millones. Caso similar ocurre con Iron Maiden, que cierra el listado siendo 25º con $25 millones.

Otros nombres a destacar son: Lady Gaga (15º) con $52 millones; Billie Eilish (16º) con $52 millones; Dua Lipa (18º) con $44 millones; Bruno Mars (22º) con $31 millones; Sabrina Carpenter (23º) con $29 millones; Andrea Bocelli (24º) con $25 millones.

Puedes revisar el listado completo AQUÍ.