Aeropuerto de Santiago de Chile registra un importante récord durante 2025: para 2026 la proyección es aún más optimista

Ya vivimos las últimas horas del 2025 y siguen saliendo a la luz diversos balances y análisis de diferentes sectores, donde destacan aquellos ámbitos económicos relacionados a grandes empresas o servicios.

En este contexto, el Aeropuerto de Santiago de Chile cerró el año con números sin precedentes, alcanzando un récord histórico respecto al tráfico de pasajeros.

De manera concreta, fueron más de 26 millones de personas las que cruzaron sus puertas durante los últimos 12 meses. Aunque la cifra parece modesta en términos de crecimiento (1% respecto a 2024), el logro adquiere mayor relevancia en un contexto de turbulencias en la aviación mundial.

Hay que recordar que se afrontó una falta de disponibilidad de aeronaves y una flota limitada, lo que mantuvo una presión considerable a entre las principales compañías aéreas.

Con 26.517.871 pasajeros en total, el terminal capitalino consolidó su posición como la principal puerta de entrada y salida de Chile, superando en 7,7% los registros de 2019, el año prepandemia que tradicionalmente funciona como referencia de normalidad operativa.

Mientras el mercado doméstico mostró signos de debilitamiento con una caída de 1,9%, los vuelos internacionales emergieron como el motor del crecimiento con 47,2% en total operativo (acumulando 12.526.908).

Este desempeño internacional representa un salto de 4,5% respecto a 2024 y, más significativamente, un aumento de 13,9% comparado con 2019. La diferencia es notable: mientras Chile vuela menos dentro de sí mismo, el país se proyecta cada vez más hacia el exterior.

Las rutas del chileno al extranjero

La geografía del viajero chileno en 2025 dibuja un mapa claramente regional. Brasil se consolidó como el principal mercado, generando 3.385.012 movimientos de pasajeros.

Argentina y Perú completan el podio de la región, con 2.290.876 y 1.845.999 pasajeros respectivamente. En conjunto, estos tres países representan casi el 50% de todo el tráfico internacional que maneja el terminal capitalino.

En destinos más lejanos, Madrid se posiciona como la puerta principal hacia Europa, mientras que Miami y ciudades estadounidenses reflejan el peso de la diáspora chilena en Estados Unidos.

El frente doméstico

Dentro de las fronteras, el mapa sigue determinando los flujos: Calama lidera con 2.276.448 pasajeros, donde la minería y el turismo hacia San Pedro de Atacama impulsan los desplazamientos.

Antofagasta y Puerto Montt cierran el trío de ciudades más conectadas, evidenciando la persistencia del viaje por negocios en el norte minero y del turismo en la zona sur.

Sin embargo, el retroceso de 1,9% en el segmento nacional plantea interrogantes. ¿Refleja una contracción en los viajes de negocio?, ¿O simplemente una reconfiguración de las rutas aéreas debido a la limitada disponibilidad de aviones?

Desaceleración en el segundo semestre

Desde Nuevo Pudahuel son claros al reflejar los números y fluctuaciones de lo que ha sucedido en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, reconociendo una baja en el segundo semestre.

El flujo de pasajeros experimentó una desaceleración atribuible a la menor disponibilidad de flota. Esta coyuntura global, que ha impactado a aerolíneas internacionales, también se sintió en Santiago, limitando la capacidad operativa incluso del principal hub del país.

El hecho de que 2025 haya batido récords a pesar de esta contracción semestral subraya el dinamismo que caracterizó los primeros seis meses del año.

Proyecciones para 2026

Con la ampliación del terminal y la expectativa de una mayor disponibilidad de flota, se epera que el aeropuerto tenga un 2026 más optimista.

De igual forma, los datos nacionales sugieren que el crecimiento dependerá menos de la demanda interna que de la capacidad de consolidar a Santiago como hub regional en un mercado cada vez más integrado en Sudamérica.