;

AUDIO. “Yo en ningún momento me bajé y dije: ‘no juego nunca más’, eso es falso. Creo que me castigaron muchísimo”

En conversación con Los Tenores de ADN, Joaquín Montecinos, nuevo refuerzo de Deportes Limache, se refirió a su polémica salida de O’Higgins.

Javier Catalán

Joaquín Montecinos en conversación con Los Tenores

Joaquín Montecinos en conversación con Los Tenores

07:43

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Joaquín Montecinos fue anunciado como flamante refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026, luego de pasar casi todo el segundo semestre sin jugar, producto de su salida de O’Higgins tras haber recibido una oferta de Colo Colo.

Este lunes, en conversación con Los Tenores, el atacante chileno se refirió a este nuevo desafío en su carrera y entregó su versión de los hechos que derivaron en su comentada salida del “Capo de Provincia”.

Estoy muy feliz, porque pensé que iba a ser una decisión más complicada en un principio, pero la confianza que me ha brindado el club ha sido esencial, y eso es muy importante, porque necesito retomar después de no haber jugado todo este tiempo. Entonces voy a un lugar donde me quieren, y eso es lo primordial para continuar mi carrera”, comenzó diciendo el exseleccionado nacional.

Revisa también:

ADN

Al ser consultado sobre si en los “Tomateros” recibió un cariño que no tuvo en O’Higgins, respondió: “No creo que sea eso. Lo digo por la decisión del club al que quiero ir, porque recibí un montón de llamados y uno sabe dónde realmente te quieren y quieren contar contigo en un proyecto. Por eso tomé la decisión de ir a Limache, por la confianza que me brindó el presidente y el cuerpo técnico”.

A modo de recuerdo de su paso por Rancagua y de cómo terminó su aventura en los celestes, mencionó: “Hay muchas cosas que se hicieron mal, pero creo que cuando a uno le pasan este tipo de situaciones se empieza a dar cuenta de cómo se maneja el fútbol y uno aprende. Mi carrera ha sido bastante luchada y ante la adversidad siempre he salido adelante, y en este caso voy a trabajar más fuerte que nunca”.

“Si te soy sincero, hasta el día de hoy me quedo tranquilo, porque fui súper transparente y no le mentí a nadie; fui a hablar con el cuerpo técnico y ellos tomaron su decisión. Yo en ningún momento me bajé y dije: ‘no juego nunca más en O’Higgins’, eso es falso. Simplemente fui a expresar lo que estaba sucediendo y creo que me castigaron muchísimo”, cerró Joaquín Montecinos.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad