Joaquín Montecinos fue anunciado como flamante refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026, luego de pasar casi todo el segundo semestre sin jugar, producto de su salida de O’Higgins tras haber recibido una oferta de Colo Colo.

Este lunes, en conversación con Los Tenores, el atacante chileno se refirió a este nuevo desafío en su carrera y entregó su versión de los hechos que derivaron en su comentada salida del “Capo de Provincia”.

“Estoy muy feliz, porque pensé que iba a ser una decisión más complicada en un principio, pero la confianza que me ha brindado el club ha sido esencial, y eso es muy importante, porque necesito retomar después de no haber jugado todo este tiempo. Entonces voy a un lugar donde me quieren, y eso es lo primordial para continuar mi carrera”, comenzó diciendo el exseleccionado nacional.

Al ser consultado sobre si en los “Tomateros” recibió un cariño que no tuvo en O’Higgins, respondió: “No creo que sea eso. Lo digo por la decisión del club al que quiero ir, porque recibí un montón de llamados y uno sabe dónde realmente te quieren y quieren contar contigo en un proyecto. Por eso tomé la decisión de ir a Limache, por la confianza que me brindó el presidente y el cuerpo técnico”.

A modo de recuerdo de su paso por Rancagua y de cómo terminó su aventura en los celestes, mencionó: “Hay muchas cosas que se hicieron mal, pero creo que cuando a uno le pasan este tipo de situaciones se empieza a dar cuenta de cómo se maneja el fútbol y uno aprende. Mi carrera ha sido bastante luchada y ante la adversidad siempre he salido adelante, y en este caso voy a trabajar más fuerte que nunca”.

“Si te soy sincero, hasta el día de hoy me quedo tranquilo, porque fui súper transparente y no le mentí a nadie; fui a hablar con el cuerpo técnico y ellos tomaron su decisión. Yo en ningún momento me bajé y dije: ‘no juego nunca más en O’Higgins’, eso es falso. Simplemente fui a expresar lo que estaba sucediendo y creo que me castigaron muchísimo”, cerró Joaquín Montecinos.