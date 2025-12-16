;

Endler pierde la votación: FIFA anuncia a la ganadora del premio The Best a la mejor arquera del 2025

La portera chilena no pudo quedarse con el galardón que ya ganó en 2021.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Hannah Hampton, portera del Chelsea y de la selección inglesa, se quedó con el premio The Best, entregado por la FIFA, en la categoría ‘Mejor Arquera del 2025′.

La guardameta de Inglaterra se impuso en las votaciones, superando a la chilena Christiane Endler y a las otras goleras que estaban nominadas: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Hampton conquistó cuatro títulos este año. Con su selección fue campeona de la Eurocopa Femenina y con Chelsea ganó la Superliga Femenina, la Copa FA Femenina y la Copa de la Liga Femenina en el fútbol inglés.

“Muchas gracias a todos los que votaron. Lo agradezco demasiado, significa mucho para mí. Aún queda mucho por conseguir”, señaló la arquera inglesa tras quedarse con el premio The Best, galardón que ganó Tiane Endler en 2021.

