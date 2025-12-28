Huechuraba: reportan incendio en bodegas ubicadas al costado del Mall Plaza Norte

En horas de la tarde de este domingo 28 de diciembre, se reportó un incendio en las bodegas ubicadas en el sector de Avenida Los Libertadores con Américo Vespucio, justo al lado del Mall Plaza Norte, en Huechuraba.

Desde el recinto comercial informaron que se realizó una evacuación completa y preventiva de sus instalaciones.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos ya se encuentra presente en las inmediaciones “trabajando activamente y manteniendo la situación bajo control, de momento sin afectación de las instalaciones del centro urbano“, detallaron en un comunicado.

Incendio en bodegas de Akikb en Mall Plaza Norte, Huechuraba pic.twitter.com/RIfsFg8nXC — Paulina Valls C (@Pauli_Valls) December 28, 2025

Noticia en desarrollo...