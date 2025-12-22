Latife Soto adelanta quiénes serían los más afectados por el gobierno de José Antonio Kast: “Se parará el leseo”

Pese a que José Antonio Kast recién asumirá su rol como Presidente de la República el próximo 11 de marzo, Latife Soto ya comenzó a aventurar posibles escenarios de lo que podría ocurrir durante el mandato que se extendería entre 2026 y 2030.

Durante una transmisión en redes sociales junto al periodista José Antonio Neme, la guía espiritual chilena sacó un par de cartas que, supuestamente, entregaron indicios sobre lo que vendría a futuro.

En principio dijo que el republicano buscaría ayuda económica con “gente que pueda traer plata”. La idea sería estabilizar el país con trabajo.

Luego lanzó algo determinante: el grupo que se vería más afectado con la llegada de Kast.

“Los delincuentes, esos sí que corren peligro”, aseguró. Según ella, de alguna forma se “parará el leseo”.

“Les van a quitar todos los beneficios que puedan existir”, comentó, principalmente señalando a jóvenes. “Van a quitar los beneficios a los cabros chicos que son desordenados o van a hacer pagar a los papás”, añadió.

Puso un ejemplo. “En el futuro, cuando esos jovencitos quieran postular a becas y cosas, no van a poder”, explicó.

“Se ve bastante bien el país, en general, en ese aspecto”, opinó el conductor del programa Mucho Gusto en Mega.

Algunos minutos después, Latife resumió todo en una frase: “Yo les he dicho, y les vengo diciendo a hace rato. ¿Qué va a pasar en este gobierno? Se va a arreglar la economía, la delincuencia y cositas chicas“, aseguró.