Fran García-Huidobro a Maite Orsini: “Tu credibilidad está en el estacionamiento”

La animadora cuestionó la credibilidad de la diputada al referirse a su vínculo con Jorge Valdivia, en el último capítulo del programa.

Verónica Villalobos

Santiago

Un tenso momento se vivió en el reciente episodio de Only Fama, donde Francisca García-Huidobro realizó un contundente comentario dirigido a Maite Orsini, en medio del análisis de las parejas que marcaron la farándula durante 2025.

El espacio, que contó con la participación de Pamela Jiles y Sergio Rojas como panelistas invitados, abordó las relaciones más comentadas del año, entre ellas la de Orsini con el exfutbolista Jorge Valdivia.

En ese contexto, García-Huidobro se refirió a una aclaración emitida por la parlamentaria, quien habría desmentido mantener una relación con Valdivia. Sin embargo, la animadora fue tajante al poner en duda sus declaraciones. “Tu credibilidad en este momento está en el estacionamiento -8”, afirmó, señalando que los dichos de Orsini no resultarían plausibles debido a contradicciones previas.

El comentario generó sorpresa en el panel y en redes sociales, especialmente considerando que este episodio marcó la última participación de García-Huidobro en el programa, tras hacerse efectiva su renuncia al canal Mega.

