Molestia por polémico posteo de embajadora Pakarati: diputados citarán a canciller a comisión de RR.EE. (y esto piden)

Continúan las reacciones en torno a la publicación realizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien compartió en redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui.

“Self-determination for Rapa Nui” decía la imagen publicada en su cuenta de Instagram, que significa: “Libre determinación para la nación Rapa Nui” . Luego, bajó el posteo tras una reprimenda por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al rechazo transversal se sumó el jefe de la bancada de diputados PPD, Raúl Soto, quien en el programa Estado Nacional calificó la publicación de “inadmisible e irresponsable”.

Además, el también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores anunció que citarán al canciller Alberto van Klaveren para solicitar explicaciones de esta situación.

Piden renuncia de Manahi Pakarati

Misma postura compartió el diputado Christian Moreira (UDI), el cual señaló que “citaremos al canciller para que dé explicaciones en la Comisión de Relaciones Exteriores y conocer qué medidas se adoptaron con respecto a la embajadora, que al parecer se representa sola y no al Estado de Chile”.