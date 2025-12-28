;

“Muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado”: Vanessa Kaiser advierte a José Antonio Kast

La hermana del excandidato presidencial dijo que “si los chilenos queremos seguir auto-engañándonos (…) nos va a volver a pasar".

Sebastián Escares

Captura Instagram @vanessakaiserbarents | Foto de José Antonio Kast: Agencia UNO

Durante la jornada de este domingo, la senadora por la región de La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), emitió una serie de declaraciones de la política actual y del Presidente Electo, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Bío-Bío, la hermana del excandidato presidencial, Johannes Kaiser, manifestó que si el Presidente Electo tiene “mano blanda” en su futuro gobierno, “muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado”.

De lo contrario, “la señal que él va a dar a todas las fuerzas antidemocráticas del país es que tiene mano blanda y entonces muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado y eso es lo que no le puede pasar”, enfatizó.

Lo anterior, haciendo una clara referencia a los hechos que ocurrieron en octubre del 2019, los generaron “condiciones materiales para efectuar un golpe de Estado”.

Según la parlamentaria, en ese entonces, "estuvieron a punto de tomarse La Moneda, estuvieron a 7 votos de destituir al Presidente de la República“.

En esa línea, Kaiser dijo que “si nosotros, los chilenos, queremos seguir auto-engañándonos (…) nos va a volver a pasar“.

Respecto a la futura coalición oficialista, la senadora electa dijo que su objetivo es "recuperar el país del crimen organizado, del terrorismo, de la debacle económica y de natalidad, de la deconstrucción cultural (…) y de la destrucción de la educación“.

