Con foco en Santiago: los cambios a la Liga Nacional de Básquetbol para 2026

El gerente de desarrollo de la LNB, Emiliano Cuchetti, explicó las modificaciones de formato de cara a la siguiente temporada.

Carlos Madariaga

Con foco en Santiago: los cambios a la Liga Nacional de Básquetbol para 2026

MIGUEL ÁNGEL BUSTOS/ AGENCIA UNO

El pasado fin de semana se dio fin a la temporada 2025 del básquetbol en Chile con el título que logró Colegio Los Leones al vencer en el cuarto partido de la llave final ante el Club Deportivo Valdivia.

Sin embargo, en la organización de la Liga Chery ya proyectan la próxima temporada, para lo cual está la idea de aplicar un cambio de formato.

“No estamos en condiciones de hacer dos torneos espejo por la parte económica de los clubes, asi que la primera parte del semestre se jugarán torneos por conferencias”, reconoció, en diálogo con CDO, el gerente de desarrollo de la LNB, Emiliano Cuchetti.

De todas formas, habrá un torneo de Apertura y otro de Clausura, aunque en características diferentes, pues el primero tendrá conferencias y una final a partido único, mientras que el segundo contará con cruces entre zonas y una definición al mejor de cinco encuentros.

Los campeones de conferencia disputarán la final en partido único, en cancha a definir, buscando que sea en Santiago, donde comercial y comunicacionalmente queremos hacer ruido. La Supercopa se disputará en Santiago para generar ruido, acá el margen de crecimiento es gigante. Queremos jugarlo en el Polideportivo del Estadio Nacional”, reconoció Cuccheti.

Además, la temporada 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol comenzará con un torneo Super 8 en marzo, emulando a la Copa del Rey en España.

Este campeonato también se realizará en Santiago, con ocho equipos jugando en una semana llaves a partido único. Colegio Los Leones, Universidad Católica, Colo Colo y Puente Alto representarán a la Conferencia Centro, mientras que el Club Deportivo Valdivia, Español de Osorno, Las Ánimas de Valdivia y Universidad de Concepción harán lo propio por la Conferencia Sur.

