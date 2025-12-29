;

“El canal vive una restructuración grande...”: querida animadora se refiere a su sorpresiva salida de TV+

La comunicadora llevaba años siendo uno de los principales rostros de la señal televisiva.

Alejandro Basulto

“El canal vive una restructuración grande...”: querida animadora se refiere a su sorpresiva salida de TV+

Luego de casi una década como uno de los rostros más reconocidos de TV+, Claudia Conserva confirmó el término de su ciclo en la señal, en medio de una reestructuración interna que ha implicado cambios importantes en programación y personal.

En conversación con Que te lo digo, la animadora reconoció su sorpresa ante la decisión: “El canal decidió poner fin, aún no entiendo mucho, pero supongo que deben ser buenas razones para sacar del aire un programa así, con contenido y rentable“.

La figura televisiva agregó que “la vida me enseñó a tener compasión y a soltar por lo que siento que ya fue. Me quedo con todos los buenos recuerdos y sigo mi camino, totalmente en paz. Me gusta el desafío de la reinvención”.

Más tarde, en entrevista con LUN, la comunicadora expresó: “Después de 8 años tengo una sensación de gratitud por el tiempo y los programas que hice en TV+, conocí personas muy valiosas, muchas ya no trabajan ahí, ya que el canal vive una reestructuración grande en términos de personal y de espacio físico”.

Sobre la razón tras su salida, señaló: “Los motivos para ser honesta no los tengo tan claros, pero supongo que deben ser razones importantes para el bien del canal. La vida me enseñó a ser compasiva y agradecida”.

Consultada por su programa más significativo, respondió: “MILF fue un programa potente, divertido, exitoso, me marcó mucho, fue una idea que partió sin expectativas y que terminó siendo un referente. Hay harta viuda de MILF”.

Finalmente, Claudia Conserva adelantó sus planes: “Estoy llena de amor, de alegría, de buenos sentimientos, quiero reírme a gritos y ayudar, hablar de todo lo que me interesa, ser un aporte con entretención y contenido que nos haga vivir mejor. Estoy mejor que nunca en mi vida”.

