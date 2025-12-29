;

“Demostraré el jugador que soy, no voy a pelotudear ni a joder… He visto comentarios que no me gustan”

Manley Clerveaux rompió el silencio luego de que Colo Colo lo enviara a préstamo a Deportes Puerto Montt para el 2026.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras no ser considerado por Fernando Ortiz, Manley Clerveaux salió de Colo Colo y partió a préstamo a Deportes Puerto Montt para la temporada 2026.

El delantero haitiano de 19 años tuvo un 2025 agridulce en el “Cacique”. Por un lado, logró llegar al primer equipo y debutó en Primera División, pero después de su debut no volvió a sumar minutos en el Campeonato Nacional y terminó quedando fuera de las citaciones.

Además, el propio Ortiz reveló que Clerveaux perdió terreno en el plantel por tener actitudes poco profesionales. “A mí me gusta como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa… No sé si indisciplina es la palabra, pero son actos de rebeldía”, señaló el DT de los albos en diálogo con Los Tenores de ADN.

Revisa también:

ADN

Manley Clerveaux rompe el silencio tras ser enviado a préstamo a Puerto Montt

En conversación con AS, Manley Clerveaux abordó su llegada a Deportes Puerto Montt para la temporada 2026. “Este préstamo en Deportes Puerto Montt lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad. Voy a jugar y a demostrar el tipo de jugador que soy. Varias personas ya me conocen dentro y fuera de la cancha”, señaló.

“Voy a extrañar a mi familia, pero igual hemos hablado. No voy a pelotudear, ni a joder. Voy a hacer lo que tengo que hacer”, agregó el joven atacante.

Además, el jugador haitiano descartó haber cometido actos de indisciplina en Colo Colo. “He visto comentarios que no me gustan, pero nada, soy un jugador que responde en la cancha. Ahí puedo decir lo que quiero, pero afuera soy tranquilo y buena onda. La gente que me conoce lo sabe. Apareció que yo llegaba tarde a entrenar o que me mandaron a correr por fuera y eso nunca pasó”, sostuvo.

También se refirió a su relación con Fernando Ortiz. “El profe es muy buena onda conmigo. Nos ve, nos saluda, e incluso me abraza. Lo mejor es que el profe siempre está con esa sonrisa y siempre trata de ayudar a los juveniles. Pero de que tengamos algún roce, no... Con el profe todo tranquilo, todo muy buena onda”, concluyó Manley Clerveaux.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad