“Demostraré el jugador que soy, no voy a pelotudear ni a joder… He visto comentarios que no me gustan”

Tras no ser considerado por Fernando Ortiz, Manley Clerveaux salió de Colo Colo y partió a préstamo a Deportes Puerto Montt para la temporada 2026.

El delantero haitiano de 19 años tuvo un 2025 agridulce en el “Cacique”. Por un lado, logró llegar al primer equipo y debutó en Primera División, pero después de su debut no volvió a sumar minutos en el Campeonato Nacional y terminó quedando fuera de las citaciones.

Además, el propio Ortiz reveló que Clerveaux perdió terreno en el plantel por tener actitudes poco profesionales. “A mí me gusta como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa… No sé si indisciplina es la palabra, pero son actos de rebeldía”, señaló el DT de los albos en diálogo con Los Tenores de ADN.

Manley Clerveaux rompe el silencio tras ser enviado a préstamo a Puerto Montt

En conversación con AS, Manley Clerveaux abordó su llegada a Deportes Puerto Montt para la temporada 2026. “Este préstamo en Deportes Puerto Montt lo tomo con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad. Voy a jugar y a demostrar el tipo de jugador que soy. Varias personas ya me conocen dentro y fuera de la cancha”, señaló.

“Voy a extrañar a mi familia, pero igual hemos hablado. No voy a pelotudear, ni a joder. Voy a hacer lo que tengo que hacer”, agregó el joven atacante.

Además, el jugador haitiano descartó haber cometido actos de indisciplina en Colo Colo. “He visto comentarios que no me gustan, pero nada, soy un jugador que responde en la cancha. Ahí puedo decir lo que quiero, pero afuera soy tranquilo y buena onda. La gente que me conoce lo sabe. Apareció que yo llegaba tarde a entrenar o que me mandaron a correr por fuera y eso nunca pasó”, sostuvo.

También se refirió a su relación con Fernando Ortiz. “El profe es muy buena onda conmigo. Nos ve, nos saluda, e incluso me abraza. Lo mejor es que el profe siempre está con esa sonrisa y siempre trata de ayudar a los juveniles. Pero de que tengamos algún roce, no... Con el profe todo tranquilo, todo muy buena onda”, concluyó Manley Clerveaux.