Histórico acuerdo por el litio en Chile: Codelco y SQM crean empresa conjunta hasta 2060

Codelco y SQM informaron este viernes la materialización de NovaAndino Litio SpA, la sociedad conjunta que desarrollará la exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

La nueva empresa surge tras la fusión de las filiales Minera Tarar SpA, de Codelco, y SQM Salar SpA, en una asociación público-privada inédita en Chile y con mayoría estatal.

Empresa privada extrae litio desde el salar de Atacama en Chile / Anadolu Agency Ampliar

La operación fue comunicada mediante un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y marca uno de los hitos empresariales más relevantes del país en materia de recursos estratégicos.

NovaAndino Litio concentrará todos los activos, permisos, oficinas internacionales, conocimiento técnico y equipos humanos necesarios para el negocio del litio, tras un proceso de reorganización desarrollado por SQM entre 2024 y 2025. El acuerdo también asegura la continuidad operacional en el Salar de Atacama bajo los contratos vigentes con Corfo y los que regirán desde 2031.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó que la asociación representa “un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital a nivel global”, subrayando además que se trata de un nuevo modelo de colaboración público-privada, con altos estándares de transparencia y gobernanza.

Por su parte, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, señaló que la sociedad permitirá proyectar el desarrollo del Salar de Atacama con foco en excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido, combinando capacidades complementarias en beneficio del país y de los mercados internacionales.

Acuerdo de Asociación

El acuerdo se origina en el Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024, el cual fue revisado por más de 20 organismos en Chile y el extranjero e incluyó un proceso de consulta indígena liderado por Corfo. Como parte de los compromisos, SQM transfirió a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el Salar de Maricunga, fortaleciendo la posición del Estado en ese territorio estratégico.

El directorio de NovaAndino Litio estará integrado por tres representantes de Codelco y tres de SQM, y celebrará su primera sesión este lunes 29 de diciembre. Las empresas adelantaron que la operación tendrá un impacto positivo y material en los resultados de Codelco, reflejado en sus estados financieros al cierre de 2025.