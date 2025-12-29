Beyoncé logra un importante hito y se une a un exclusivo club de músicos junto a Taylor Swift, Rihanna y otros

No hay dudas de que Beyoncé ha sabido consagrarse como una de las cantantes más populares de los últimos años, con millones de seguidores en todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos.

Halo, Crazy in Love, Single Ladies, Texas Hold ‘Em, If I Were a Boy y Dance for You son solo algunas de sus canciones que le permitieron alzarse en lo más alto de la música a nivel mundial.

Y si bien ha sido ganadora de varios premios a lo largo de los años, destacando Grammys y Billboards, recientemente alcanzó un hito muy importante en lo que respecta a su crecimiento personal.

Esto, debido a que texana de 44 años ingresó en un grupo de apenas 22 celebridades consideradas multimillonarias por la Revista Forbes, de las cuales casi la mitad lo consiguió recién en los últimos tres años.

Además, la cantante se convirtió en la quinta artista musical dentro de este exclusivo club, donde comparte espacio junto a Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna y su esposo Jay-Z.

Beyoncé consiguió este logro financiero luego de superar los mil millones de dólares en patrimonio, reafirmando su legado más allá de la música en la cultura pop.

Su fortuna creció de forma progresiva, acelerándose desde 2010 con la creación de Parkwood Entertainment, que maneja por completo su carrera musical, audiovisual y de giras.

La firma cubre desde la producción hasta las giras, asumiendo costos iniciales para potenciar ganancias. Además, diversificó sus negocios con Cécred en cuidado capilar, SirDavis en bebidas alcohólicas e Ivy Park en moda deportiva, aunque esta última cerró en 2024.

Ingresos imponentes

En 2025, sumó $148 millones de dólares (previo a impuestos), ubicándose como la tercera música mejor pagada del año según Forbes. Aunque sus ventas de discos en 2025 fueron menores a la mitad de Sabrina Carpenter, Bad Bunny o The Weeknd según Luminate, las giras representan hasta el 90% de los ingresos musicales actuales.

Beyoncé lideró giras en estadios desde 2016 como primera mujer solista, y con Renaissance World Tour (2023) distribuyó su película de concierto vía AMC, capturando cerca de la mitad de sus 44 millones globales.

Renaissance y Cowboy Carter forman las primeras partes de una trilogía de géneros variados, según confirmó a Forbes. “He hecho un esfuerzo extremo por mantenerme fiel a mis límites y protegerme a mí y a mi familia. Ninguna cantidad de dinero vale mi tranquilidad”, declaró a GQ, priorizando giras solo fuera del calendario escolar de sus hijos.