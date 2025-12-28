El histórico récord de Alexis Sánchez que fue igualado en la Premier League: muy pocos lo recuerdan

El nombre de Alexis Sánchez sigue resonando en la Premier League y no precisamente por una actuación reciente del tocopillano, sino porque su registro goleador en la liga inglesa comienza a ser igualado por otros delanteros latinoamericanos.

Es el caso del atacante mexicano Raúl Jiménez, quien llegó a los 63 goles en la competencia y alcanzó la misma cifra conseguida por el chileno durante sus pasos por el Arsenal y Manchester United.

El delantero azteca igualó el récord de Sánchez en la victoria de Fulham por 1-0 sobre West Ham, convirtiéndose así en el séptimo futbolista latinoamericano con más festejos en la Premier.

Es más, el mexicano de 34 años ya acecha la marca de otro histórico goleador sudamericano: Luis Suárez, quien convirtió 69 tantos con la camiseta del Liverpool.

La tabla de máximos goleadores latinoamericanos en la Premier League la lidera Sergio Agüero con 184 tantos, seguido por figuras como Carlos Tevez (84), Roberto Firmino (82), Gabriel Jesus (76), Richarlison (71) y el mencionado Luis Suárez (69).