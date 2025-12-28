;

Viralizan inesperado método para robar dinero en los cajeros automáticos: “Estaba atascada”

La práctica no es nueva en Chile, aunque seguramente no todos la conocen.

Javier Méndez

Pese a que existen múltiples medidas de seguridad, sacar dinero de algunos cajeros automáticos puede implicar ciertos riesgos, ya que históricamente los delincuentes han encontrado distintas formas de cometer robos o estafas.

Así, en algunas ocasiones las máquinas se prestan para intervenciones fraudulentas que permiten a los delincuentes manipular su funcionamiento y vulnerar a los clientes.

Recientemente, se ha viralizado un método que probablemente no todos conocen: no requiere cámaras ocultas, clonación de tarjetas ni otros dispositivos tecnológicos sofisticados.

En un video captado en la comuna de Lanco, en la Región de Los Ríos, se mostró lo que se hace.

Explicado en simple, los antisociales cubren la ranura por donde sale el dinero una vez que se realiza una operación en el cajero.

A primera vista, parece que la “compuerta” no se abre, pero en realidad se trata de una pieza pegada encima que imita a la superficie original.

En el breve clip se muestra cómo una persona logra sacar la pieza falsa y libera varios billetes de transacciones. “Ahí está tu plata”, dice. “Estaba atascada”, se escucha de fondo.

Eso se hacía en la década de los 90 con silicona. Se tapaba y luego se pasaba a buscar, igual que con los teléfonos públicos”, advirtió un usuario.

El video:

