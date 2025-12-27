“¿Cómo no se va a poder cag... tranquilo?”: Alertan sobre inesperada forma de robo en los baños de los malls de Chile

Durante los últimos meses, varios usuarios de redes sociales han dado a conocer un inesperado método que delincuentes utilizan para robar en los baños de los centros comerciales en Chile.

No se trataría de una técnica del todo nueva, ya que algunos comentarios señalan que se practica desde hace años.

“Tengo rabia ni siquiera por lo que me robaron, sino por cómo me robaron”, explicó un joven hace un par de semanas. “Yo no tenía idea, nunca se me hubiera ocurrido”, planteó en un registro que acumuló miles de reproducciones.

Otra persona tuvo más suerte y se pudo salvar del mal rato. “Se notaba que este era un modus operandi que tenían estas personas”, aseguró.

En términos simples, los delincuentes se aprovechan de un descuido y del propio diseño de los baños.

Cuando alguien entra al baño y deja sus pertenencias detrás del WC, alguien desde el cubículo contiguo puede estirar los brazos por arriba del separador y robar los objetos de valor.

La víctima no se da cuenta de inmediato, ya que está sentada y mirando hacia la puerta.

“Pero, ¿cómo no se va a poder cagar tranquilo?”, criticó una persona en comentarios.

“Ya pasa en todos los malls de diferentes comunas, por eso tienen que entrar al baño con las cosas a su vista, no descuidarlas o creer que están en un lugar seguro, porque no lo son”, aconsejó otra.