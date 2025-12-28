El llamado del Presidente Boric ante la alerta por temperaturas extremas: “Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”

Luego de que se declarara Alerta Roja para toda la región Metropolitana por un evento de calor extremo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, emitió un mensaje ante la compleja situación.

En su cuenta de X, el mandatario manifestó que “no nos cansaremos de decirlo: prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo”.

Sumado a lo anterior, el jefe de Estado comentó que “debido a la alerta de Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile, entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre para las regiones de Coquimbo a Ñuble, es importante que reforcemos las medidas de prevención: por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas”.

“Equipos y brigadas de Conaf y Bomberos, han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días, por lo que es clave tu colaboración”, escribió el mandatario.

Por último, el Presidente Boric recomendó que “si estás ante presencia de humo o si ves a alguien intentando provocar un incendio, denuncia a los números de emergencia: 130 de Conaf, 132 de Bomberos, 133 de Carabineros o 134 PDI”.