;

VIDEO. Momentos de tensión en Concepción: mona huye del zoológico y pone en alerta a equipos de emergencia

Tránsito, perros y personas siguiendo al animal marcaron una escena de alto riesgo que terminó con un operativo municipal y el retorno al recinto.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

Cedida

Cedida

Un operativo de emergencia permitió el rescate de una mona que se había escapado de un zoológico en la comuna de Concepción, en medio de un contexto de alto riesgo marcado por patrullajes preventivos debido a la alerta amarilla por incendios forestales en la zona.

El hecho ocurrió en las cercanías del camino hacia la Reserva Nonguén, donde el animal fue visto desplazándose por la calzada, exponiéndose al tránsito vehicular y a otros peligros.

ADN

Cedida

Según relató Francisco Durán, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, el aviso fue entregado por personal de un local comercial que alertó sobre la presencia del primate huyendo por la vía pública.

El monito estaba muy asustado. Pasaban vehículos de gran tamaño, había animales domésticos ladrándole y además personas siguiéndolo, lo que aumentaba el riesgo”, explicó. Ante esta situación, personal municipal, con apoyo de particulares, logró contener al animal y trasladarlo en un vehículo municipal.

Revisa también

ADN

Minutos más tarde, al lugar llegó personal del zoológico, quienes se identificaron como sus cuidadores. De forma conjunta, se realizó el traslado del animal de regreso al recinto, donde fue entregado al administrador.

Desde el zoológico se informó preliminarmente que la fuga habría ocurrido por una falla en el protocolo de manejo, específicamente por el cierre incompleto de una de las puertas de seguridad de la jaula, situación que será investigada de manera administrativa.

ADN

Cedida

Desde el municipio indicaron que el caso está siendo evaluado por la unidad jurídica y de medio ambiente, considerando que la responsabilidad directa corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

No obstante, destacaron que el rescate se realizó siguiendo los protocolos de manejo animal establecidos en la mesa de Dimensión Animal liderada por SENAPRED. “Era un riesgo inminente para el animal”, señaló Durán, subrayando que se trata del primer procedimiento de este tipo con fauna exótica en la comuna.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad