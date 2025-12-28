Un operativo de emergencia permitió el rescate de una mona que se había escapado de un zoológico en la comuna de Concepción, en medio de un contexto de alto riesgo marcado por patrullajes preventivos debido a la alerta amarilla por incendios forestales en la zona.

El hecho ocurrió en las cercanías del camino hacia la Reserva Nonguén, donde el animal fue visto desplazándose por la calzada, exponiéndose al tránsito vehicular y a otros peligros.

Según relató Francisco Durán, encargado de Emergencias de la Municipalidad de Concepción, el aviso fue entregado por personal de un local comercial que alertó sobre la presencia del primate huyendo por la vía pública.

“El monito estaba muy asustado. Pasaban vehículos de gran tamaño, había animales domésticos ladrándole y además personas siguiéndolo, lo que aumentaba el riesgo”, explicó. Ante esta situación, personal municipal, con apoyo de particulares, logró contener al animal y trasladarlo en un vehículo municipal.

Minutos más tarde, al lugar llegó personal del zoológico, quienes se identificaron como sus cuidadores. De forma conjunta, se realizó el traslado del animal de regreso al recinto, donde fue entregado al administrador.

Desde el zoológico se informó preliminarmente que la fuga habría ocurrido por una falla en el protocolo de manejo, específicamente por el cierre incompleto de una de las puertas de seguridad de la jaula, situación que será investigada de manera administrativa.

Desde el municipio indicaron que el caso está siendo evaluado por la unidad jurídica y de medio ambiente, considerando que la responsabilidad directa corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

No obstante, destacaron que el rescate se realizó siguiendo los protocolos de manejo animal establecidos en la mesa de Dimensión Animal liderada por SENAPRED. “Era un riesgo inminente para el animal”, señaló Durán, subrayando que se trata del primer procedimiento de este tipo con fauna exótica en la comuna.