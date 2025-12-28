;

Santiago en riesgo: declaran Alerta Roja por ola de calor extremo

El llamado es a evitar la exposición al sol y mantenerse hidratados.

Nelson Quiroz

Francisco Gutierrez

Alerta Roja en la Región Metropolitana: calor extremo golpeará Santiago por varios días

Alerta Roja en la Región Metropolitana: calor extremo golpeará Santiago por varios días

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana debido a un evento de calor extremo que afectará a la zona central del país durante los próximos días, según información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con los datos meteorológicos vigentes, la Alerta AA109 pronostica altas temperaturas extremas entre el 29 y el 31 de diciembre en sectores de la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, mientras que el Aviso A498-1 advierte temperaturas elevadas para el 31 de diciembre en la cordillera de la costa y el valle.

Frente a este escenario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, Senapred resolvió elevar el nivel de alerta a Roja, medida que regirá desde hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Con la declaración de Alerta Roja, las autoridades dispondrán de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la extensión y severidad del fenómeno, con especial énfasis en la prevención de emergencias asociadas al calor, como golpes de calor, incendios forestales y afectaciones a la salud de la población.

Desde Senapred hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones, especialmente en el caso de personas mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos. Entre las principales recomendaciones se encuentra limitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación, mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, el organismo reiteró la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y medios de comunicación, con el fin de seguir la evolución del pronóstico meteorológico y adoptar oportunamente las medidas preventivas necesarias ante este episodio de calor extremo que marcará el cierre del año en la Región Metropolitana.

ADN Radio
