Escándalo diplomático: embajadora chilena en Nueva Zelanda bajo críticas por mensaje sobre Rapa Nui

Polémica política y diplomática generó la publicación realizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien compartió en sus redes sociales una imagen de un cartel que llamaba a la “libre determinación para la nación Rapa Nui”.

El hecho motivó duras críticas desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde parlamentarios del Partido Republicano solicitaron su remoción inmediata del cargo.

Ampliar

La controversia se desató luego de que la diplomática difundiera una fotografía con la consigna en español e inglés, lo que fue interpretado por sectores políticos y del mundo diplomático como una señal de activismo incompatible con su rol institucional.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que la situación fue abordada el mismo día en que tomaron conocimiento del hecho, señalando que la embajadora fue reprendida, ofreció disculpas y eliminó la publicación.

CAPTURA Ampliar

Sin embargo, la explicación no dejó conformes a parlamentarios de oposición. La diputada Catalina del Real, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo que “es improcedente e inaceptable que una embajadora realice activismo político contrario a los intereses del Estado de Chile”, emplazando directamente al Presidente Gabriel Boric a tomar la decisión de destituirla.

En la misma línea, el diputado Stephan Schubert afirmó que la publicación “impulsa el separatismo dentro de un Estado unitario”, agregando que resulta aún más preocupante que Cancillería haya optado solo por una amonestación.

“Es precisamente, uno de los cargos de confianza del Presidente de la República. Es amiga del Presidente de la República y por esa razón ella está en esa posición. Y dado que lo que ella ha hecho es fomentar y prevender el separatismo de nuestra República, esa situación amerita a lo menos la salida del cargo”, señaló, adelantando que el caso será llevado a la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se solicitará la comparecencia del canciller.

Manahi Pakarati fue designada embajadora en marzo de 2024 y cuenta con una extensa trayectoria diplomática.