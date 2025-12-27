;

Escándalo diplomático: embajadora chilena en Nueva Zelanda bajo críticas por mensaje sobre Rapa Nui

La controversia escaló tras una publicación en redes y ya amenaza con llegar a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Nelson Quiroz

GOBIERNO

GOBIERNO

Polémica política y diplomática generó la publicación realizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien compartió en sus redes sociales una imagen de un cartel que llamaba a la “libre determinación para la nación Rapa Nui”.

El hecho motivó duras críticas desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde parlamentarios del Partido Republicano solicitaron su remoción inmediata del cargo.

ADN

La controversia se desató luego de que la diplomática difundiera una fotografía con la consigna en español e inglés, lo que fue interpretado por sectores políticos y del mundo diplomático como una señal de activismo incompatible con su rol institucional.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que la situación fue abordada el mismo día en que tomaron conocimiento del hecho, señalando que la embajadora fue reprendida, ofreció disculpas y eliminó la publicación.

ADN

CAPTURA

Sin embargo, la explicación no dejó conformes a parlamentarios de oposición. La diputada Catalina del Real, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo que “es improcedente e inaceptable que una embajadora realice activismo político contrario a los intereses del Estado de Chile”, emplazando directamente al Presidente Gabriel Boric a tomar la decisión de destituirla.

Revisa también

ADN

En la misma línea, el diputado Stephan Schubert afirmó que la publicación “impulsa el separatismo dentro de un Estado unitario”, agregando que resulta aún más preocupante que Cancillería haya optado solo por una amonestación.

“Es precisamente, uno de los cargos de confianza del Presidente de la República. Es amiga del Presidente de la República y por esa razón ella está en esa posición. Y dado que lo que ella ha hecho es fomentar y prevender el separatismo de nuestra República, esa situación amerita a lo menos la salida del cargo”, señaló, adelantando que el caso será llevado a la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se solicitará la comparecencia del canciller.

Manahi Pakarati fue designada embajadora en marzo de 2024 y cuenta con una extensa trayectoria diplomática.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad