VIDEO. Luego de 12 días de haberse convertido en mamá: Ignacia Antonia sorprende con su estado físico

La joven de 24 años se sometió a una cesárea para dar a luz a su hija Amelia.

Sebastián Escares

Luego de 12 días de haberse convertido en mamá: Ignacia Antonia sorprende con su estado físico

Hace menos de dos semanas la influencer chilena, Ignacia Antonia, hizo noticia en todo el país luego de haberse convertido en madre por primera vez.

Amelia es el nombre de la hija que nació fruto de su relación con el cantante urbano Ak4:20.

Desde entonces, la joven de 24 años ha mostrado a través de redes sociales cómo han sido sus primeros días siendo mamá.

Así luce Ignacia Antonia actualmente

Hace unas horas la influencer sorprendió a sus más de 10 millones de seguidores luego de haber compartido un registro de cómo ha evolucionado su cuerpo tras someterse a la cesárea.

En total han sido 12 días desde que Ignacia Antonia dio a luz, y en su registro la joven aparece vistiendo un conjunto negro y se observa como su abdomen está prácticamente plano.

A continuación el registro que compartió a través de sus historias de Instagram:

