VIDEO. Ni iPhone ni PlayStation 5: niño recibió una gallina como regalo de Navidad y esta fue su reacción
El menor no ocultó su sentir al desenvolver a la mascota.
El pasado 25 de diciembre a muchos niños y niñas se les cumplieron sus deseos al recibir regalos que tan ansiosamente le pidieron al Viejito Pascuero.
Precisamente ese fue el caso de Lorenzo, un niño de 7 años del Archipiélago de Juan Fernández, quien recibió un presente poco usual: una gallina.
Su reacción fue grabada por sus padres y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.
En principio, el menor fue contactado por el Viejito Pascuero a través de una radio, quien le dio la gran noticia “te dejé un regalito en la terraza”.
Ante ello, el niño acudió al lugar indicado de su casa donde se encontró con la gallina que tanto deseaba. “Acá lo encontré Viejito Pascuero, gracias”, dijo Lorenzo con una notoria emoción en su rostro.
Posteriormente, el pequeño tomó la gallina y comenzó a hacerle cariño.
Revisa el registro a continuación:
