;

VIDEO. Ni iPhone ni PlayStation 5: niño recibió una gallina como regalo de Navidad y esta fue su reacción

El menor no ocultó su sentir al desenvolver a la mascota.

Sebastián Escares

Ni iPhone ni PlayStation 5: niño recibió una gallina como regalo de Navidad y esta fue su reacción

El pasado 25 de diciembre a muchos niños y niñas se les cumplieron sus deseos al recibir regalos que tan ansiosamente le pidieron al Viejito Pascuero.

Precisamente ese fue el caso de Lorenzo, un niño de 7 años del Archipiélago de Juan Fernández, quien recibió un presente poco usual: una gallina.

Revisa también

ADN

Su reacción fue grabada por sus padres y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

En principio, el menor fue contactado por el Viejito Pascuero a través de una radio, quien le dio la gran noticia “te dejé un regalito en la terraza”.

Ante ello, el niño acudió al lugar indicado de su casa donde se encontró con la gallina que tanto deseaba. “Acá lo encontré Viejito Pascuero, gracias”, dijo Lorenzo con una notoria emoción en su rostro.

Posteriormente, el pequeño tomó la gallina y comenzó a hacerle cariño.

Revisa el registro a continuación:

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad