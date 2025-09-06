Ignacia Antonia pide proteger su privacidad tras comentarios de su expareja

Santiago

Ignacia Antonia se pronunció este viernes luego de que su expareja, el creador de contenido ecuatoriano Kevlex Pazmiño, hiciera comentarios sobre su embarazo en un video viral.

Pazmiño señaló: “Está bien, mientras ella sea feliz, está bien (...) Me hubiera gustado tener una familia con ella, pero tuvimos muchos problemas”, y agregó: “Solo puedo decir que no es el primer hijo de Ignacia”, frase que generó críticas en redes sociales.

Frente a esto, la influencer pidió a sus seguidores mantener distancia de los comentarios y proteger la privacidad de su familia: “¿Me hacen un favor? ¿Podemos todos olvidar que yo tengo ex? Me da mucha vergüenza que ustedes sepan que él es mi ex. Finjamos todos que yo no tengo ex. Gracias, sería increíble, por favor”.

Ignacia también bromeó sobre la posible reacción de su hija en el futuro: “Imagínense cuando mi hija sea grande y me diga: ‘Mamá, ¿cómo pudiste estar con él?’. ¡Qué vergüenza! Me va a dar más vergüenza aún”.

Finalmente, reiteró la importancia de resguardar a su hija y su privacidad: “Si no lo hacen por mí, háganlo por mi hija, por favor. Ella no tiene por qué saber los errores que cometió su madre”.