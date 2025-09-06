;

Ignacia Antonia pide proteger su privacidad tras comentarios de su expareja

La influencer se refirió a las declaraciones de Kevlex Pazmiño y solicitó a sus seguidores cuidar la intimidad de su futura hija, evitando difundir polémicas.

Verónica Villalobos

Ignacia Antonia

Ignacia Antonia

Santiago

Ignacia Antonia se pronunció este viernes luego de que su expareja, el creador de contenido ecuatoriano Kevlex Pazmiño, hiciera comentarios sobre su embarazo en un video viral.

Pazmiño señaló: “Está bien, mientras ella sea feliz, está bien (...) Me hubiera gustado tener una familia con ella, pero tuvimos muchos problemas”, y agregó: “Solo puedo decir que no es el primer hijo de Ignacia”, frase que generó críticas en redes sociales.

Revisa también

ADN

Frente a esto, la influencer pidió a sus seguidores mantener distancia de los comentarios y proteger la privacidad de su familia: “¿Me hacen un favor? ¿Podemos todos olvidar que yo tengo ex? Me da mucha vergüenza que ustedes sepan que él es mi ex. Finjamos todos que yo no tengo ex. Gracias, sería increíble, por favor”.

Ignacia también bromeó sobre la posible reacción de su hija en el futuro: “Imagínense cuando mi hija sea grande y me diga: ‘Mamá, ¿cómo pudiste estar con él?’. ¡Qué vergüenza! Me va a dar más vergüenza aún”.

Finalmente, reiteró la importancia de resguardar a su hija y su privacidad: “Si no lo hacen por mí, háganlo por mi hija, por favor. Ella no tiene por qué saber los errores que cometió su madre”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad