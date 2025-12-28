;

Hijo de la víctima de femicidio en Calera de Tango rompe el silencio y hace una petición: “Tengan un poco de piedad”

La mujer de 56 años habría sido asesinada a manos de su esposo.

Sebastián Escares

Doble accidente vehicular en Lo Barnechea: bebé de cinco meses murió en su propio coche

Doble accidente vehicular en Lo Barnechea: bebé de cinco meses murió en su propio coche

Durante la noche de este sábado 27 de diciembre, un femicidio quedó al descubierto en la comuna de Calera de Tango, en la región Metropolitana.

Según se dio a conocer, el suceso ocurrió en una parcela en donde el cónyuge de la víctima, un hombre de 70 años que quedó detenido tras intentar quitarse la vida, figura como el principal sospechoso del caso.

Revisa también

ADN

Eran pasadas las 23:00, cuando Carabineros fue alertado sobre la presencia de un hombre gravemente herido en el sector Camino San Ignacio. Los funcionaros al llegar al lugar, se percataron de que el adulto mayor tenía incrustado un cuchillo en su abdomen y un corte en una de sus muñecas.

Dicha situación se interpretó como un intento de suicidio, de acuerdo a la información compartida.

Las declaraciones del hijo de la víctima

Un equipo de CHV Noticias se desplazó a las afueras del domicilio en donde se encontró el cuerpo de la víctima.

En ese contexto, un periodista le pidió si podían salir a conversar para entregar algún tipo de declaración a los medios de comunicación.

Ante ello, el joven contestó: “La verdad mayores declaraciones no voy a dar, porque quiero tranquilidad para mi familia y para nosotros, ya que estamos viviendo un momento el cual es muy difícil”.

En esa misma línea, el hijo de la víctima comentó que “por eso mismo, nosotros pedimos que se retiren y tengan un poco de piedad en estas fechas, y que nos deben tranquilos".

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad