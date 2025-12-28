Hijo de la víctima de femicidio en Calera de Tango rompe el silencio y hace una petición: “Tengan un poco de piedad”

Doble accidente vehicular en Lo Barnechea: bebé de cinco meses murió en su propio coche

Durante la noche de este sábado 27 de diciembre, un femicidio quedó al descubierto en la comuna de Calera de Tango, en la región Metropolitana.

Según se dio a conocer, el suceso ocurrió en una parcela en donde el cónyuge de la víctima, un hombre de 70 años que quedó detenido tras intentar quitarse la vida, figura como el principal sospechoso del caso.

Eran pasadas las 23:00, cuando Carabineros fue alertado sobre la presencia de un hombre gravemente herido en el sector Camino San Ignacio. Los funcionaros al llegar al lugar, se percataron de que el adulto mayor tenía incrustado un cuchillo en su abdomen y un corte en una de sus muñecas.

Dicha situación se interpretó como un intento de suicidio, de acuerdo a la información compartida.

Las declaraciones del hijo de la víctima

Un equipo de CHV Noticias se desplazó a las afueras del domicilio en donde se encontró el cuerpo de la víctima.

En ese contexto, un periodista le pidió si podían salir a conversar para entregar algún tipo de declaración a los medios de comunicación.

Ante ello, el joven contestó: “La verdad mayores declaraciones no voy a dar, porque quiero tranquilidad para mi familia y para nosotros, ya que estamos viviendo un momento el cual es muy difícil”.

En esa misma línea, el hijo de la víctima comentó que “por eso mismo, nosotros pedimos que se retiren y tengan un poco de piedad en estas fechas, y que nos deben tranquilos".