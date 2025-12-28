Muere Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años

Santiago

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot falleció a los 91 años, consolidando el cierre de una era dorada del cine europeo. Considerada un ícono del cine francés y un símbolo erótico de las décadas de 1950 y 1960, su figura marcó profundamente la cultura popular del siglo XX.

Protagonista de clásicos como Y Dios creó a la mujer (1956), La verdad (1960) y El desprecio (1963), Bardot fue una de las últimas grandes leyendas vivas del cine francés, tras la muerte de Alain Delon en 2024. Su carrera cinematográfica fue breve pero intensa, y la posicionó como un rostro universal del cine europeo.

Paralelamente, desarrolló una exitosa carrera musical. Entre sus registros más recordados figura el tema “J’ai t’aime… moi, non plus”, grabado originalmente en 1967 junto a Serge Gainsbourg, que se convirtió en una pieza emblemática de la música francesa.

Tras retirarse del cine, Bardot volcó su vida al activismo por la protección de los animales, dejando imágenes icónicas de sus campañas contra la caza de focas en Canadá durante los años 70. No obstante, también generó controversia por sus posturas políticas, al manifestar cercanía con Jean-Marie Le Pen y su hija Marine Le Pen, además de protagonizar tensiones con el movimiento feminista.

En sus últimos años permanecía alejada de la vida pública, recluida en sus propiedades en Saint-Tropez, con un delicado estado de salud. Su muerte deja una huella imborrable en la historia del cine, la música y la cultura francesa.