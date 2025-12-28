;

Excrack de la Selección Chilena habría terminado su relación de pareja: afirman que fue visto con conocida influencer

Tras una serie de especulaciones, se habría confirmado el quiebre amoroso.

Sebastián Escares

Excrack de la Selección Chilena habría terminado su relación de pareja: afirman que fue visto con conocida influencer

Antes de que culmine el año, pareciera que una conocida relación amorosa nacional habría terminado para siempre.

Se trata de Pablo Galdames y Cata Vallejos, quienes supuestamente terminaron su vínculo tras una serie de especulaciones.

Revisa también

ADN

Si bien, ni el futbolista chileno ni la exCalle 7 han dado pistas de su actual situación sentimental, la influencer hace un par de semanas reveló que no estaba pasando por un buen momento.

De hecho, el portal de espectáculos Infama, acrecentó los rumores del supuesto término de la relación. En una caja de preguntas de Instagram, un usuario preguntó sobre Cata Vallejos y Galdames, ante lo que respondieron con un “se acabó”.

Pablo Galdames habría sido visto con exchica reality

El mismo portal antes citado, aseguró que el actual futbolista de Independiente habría sido visto con Silvina Varas.

“Pablo Galdames, ex de Cata Vallejos, anoche en AO con Salvina Varas, muy acaramelados”, aseguraron.

ADN

Instagram

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad