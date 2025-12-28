Excrack de la Selección Chilena habría terminado su relación de pareja: afirman que fue visto con conocida influencer

Antes de que culmine el año, pareciera que una conocida relación amorosa nacional habría terminado para siempre.

Se trata de Pablo Galdames y Cata Vallejos, quienes supuestamente terminaron su vínculo tras una serie de especulaciones.

Si bien, ni el futbolista chileno ni la exCalle 7 han dado pistas de su actual situación sentimental, la influencer hace un par de semanas reveló que no estaba pasando por un buen momento.

De hecho, el portal de espectáculos Infama, acrecentó los rumores del supuesto término de la relación. En una caja de preguntas de Instagram, un usuario preguntó sobre Cata Vallejos y Galdames, ante lo que respondieron con un “se acabó”.

Pablo Galdames habría sido visto con exchica reality

El mismo portal antes citado, aseguró que el actual futbolista de Independiente habría sido visto con Silvina Varas.

“Pablo Galdames, ex de Cata Vallejos, anoche en AO con Salvina Varas, muy acaramelados”, aseguraron.