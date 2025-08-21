;

VIDEO. Desconsolada: Cata Vallejos explota por funa tras sus dichos sobre la U con Independiente y aseguró que “soy nueva en esto”

La influencer lloró en un video de TikTok, donde aseguró que “estuvimos encerrados en un gimnasio”.

Gonzalo Miranda

Desconsolada: Cata Vallejos explota por funa tras sus dichos sobre la U con Independiente y aseguró que “soy nueva en esto”

Lloró desconsolada. Cata Vallejos se desahogó tras la intensa funa que ha vivido en las últimas horas, luego de comentar en sus redes los incidentes del partido entre la U de Chile e Independiente.

La influences estaba en el estadio para apoyar a su pololo, Pablo Galdames, quien juega para el equipo trasandino. Y desde ahí observó los desmanes, relató que compartió en sus historias.

Una situación que fue lapidada por varios, sobre todo porque la ex Calle 7 señaló cosas como “qué lamentable que, por un grupo de personas, porque no hay que generalizar, el partido tenga que parar... ¿Están tirando bombas? ¡Basta! ¡¿Qué les pasa?! ¿A qué vienen?! ¿A mirar el partido o a tirar cosas?”, aludiendo directamente a la barra azul.

El llanto de Cata

Así, con el correr de las horas, las críticas contra ella se acrecentaron. E incluso algunos la tacharon de “enemiga pública de la U”.

Frente a esto, la joven se defendió. “Quiero dejar en claro que de lo que se me está juzgando me sacaron totalmente de contexto... cuando dije ‘apoyo a mi pololo y a su equipo’ fue hablando netamente de fútbol y cuando todavía estaba todo el mundo en el estadio y el partido se seguía jugando y no había pasado nada de las cosas de violencia que vi mucho después cuando estaba yendo a mi casa”.

Sin embargo, sus palabras no calmaron las aguas. Y por eso compartió un registro muy afectada en su cuenta de TikTok, donde comentó que ella estaba en uno de los palcos cuando un grupo de gente de la U comenzó a tirar cosas a la gente de Independiente, pero que luego la llevaron a otro lugar donde no pudo grabar ni observar como escalaba la violencia devuelta contra los hinchas chilenos.

“Estuvimos encerrados en un gimnasio”, indicó, asegurando que “jamás me imaginé como iba a terminar eso, se los juro, para mí es terrible. Y también llevarme esta mala onda gratuita también me duele”.

Incluso, Cata Vallejos deslizó que “soy nueva en esto” y que nunca le había tocado presenciar un hecho como éste en el estadio, manifestando que “no me gusta la violencia, la odio la repudio”.

¡Mira aquí su video!

@catavallejosok

Esta también soy yo, nunca me muestro así de vulnerable, pero yo también soy un ser humano, que siente y le duelen las cosas. Agradezco el apoyo de muchos que se han dado el tiempo de entender bien y no solo cegarse y llevarse por el odio y me han mandado mensajitos de apoyo.Gracias 🙏🏻 y nuevamente disculparme con mis compatriotas que se sintieron pasados a llevar por una mala sacada de contexto o lo que sea que les haya molestado 😔 lo siento en el alma 🙏🏻 y siempre apoyaré a mi país, no así la violencia 🙏🏻

♬ sonido original - Cata Vallejos 🔥

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad