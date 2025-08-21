Desconsolada: Cata Vallejos explota por funa tras sus dichos sobre la U con Independiente y aseguró que “soy nueva en esto”

Lloró desconsolada. Cata Vallejos se desahogó tras la intensa funa que ha vivido en las últimas horas, luego de comentar en sus redes los incidentes del partido entre la U de Chile e Independiente.

La influences estaba en el estadio para apoyar a su pololo, Pablo Galdames, quien juega para el equipo trasandino. Y desde ahí observó los desmanes, relató que compartió en sus historias.

Una situación que fue lapidada por varios, sobre todo porque la ex Calle 7 señaló cosas como “qué lamentable que, por un grupo de personas, porque no hay que generalizar, el partido tenga que parar... ¿Están tirando bombas? ¡Basta! ¡¿Qué les pasa?! ¿A qué vienen?! ¿A mirar el partido o a tirar cosas?”, aludiendo directamente a la barra azul.

El llanto de Cata

Así, con el correr de las horas, las críticas contra ella se acrecentaron. E incluso algunos la tacharon de “enemiga pública de la U”.

Frente a esto, la joven se defendió. “Quiero dejar en claro que de lo que se me está juzgando me sacaron totalmente de contexto... cuando dije ‘apoyo a mi pololo y a su equipo’ fue hablando netamente de fútbol y cuando todavía estaba todo el mundo en el estadio y el partido se seguía jugando y no había pasado nada de las cosas de violencia que vi mucho después cuando estaba yendo a mi casa”.

Sin embargo, sus palabras no calmaron las aguas. Y por eso compartió un registro muy afectada en su cuenta de TikTok, donde comentó que ella estaba en uno de los palcos cuando un grupo de gente de la U comenzó a tirar cosas a la gente de Independiente, pero que luego la llevaron a otro lugar donde no pudo grabar ni observar como escalaba la violencia devuelta contra los hinchas chilenos.

“Estuvimos encerrados en un gimnasio”, indicó, asegurando que “jamás me imaginé como iba a terminar eso, se los juro, para mí es terrible. Y también llevarme esta mala onda gratuita también me duele”.

Incluso, Cata Vallejos deslizó que “soy nueva en esto” y que nunca le había tocado presenciar un hecho como éste en el estadio, manifestando que “no me gusta la violencia, la odio la repudio”.

¡Mira aquí su video!