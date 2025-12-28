Delincuente muere abatido en Maipú tras violento intento de asalto a funcionario de la PDI

Un hombre de 21 años murió la noche de este domingo en la comuna de Maipú, luego de ser abatido por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), tras un intento de robo armado ocurrido cuando el efectivo regresaba a su domicilio luego de terminar su jornada laboral.

Según informó el fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, el hecho se produjo cuando el funcionario fue abordado al interior de su vehículo por al menos tres sujetos, uno de ellos armado con un arma de fuego y otro con un elemento contundente.

Ante la amenaza, el policía repelió la agresión utilizando su arma de servicio, provocando la muerte de uno de los atacantes, mientras que los otros dos huyeron del lugar.

El persecutor detalló que el fallecido es un ciudadano chileno, mayor de edad, con antecedentes penales y dos condenas previas por el delito de receptación de vehículos motorizados, una de ellas en actual cumplimiento bajo firma periódica ante Gendarmería.

“Las diligencias están orientadas a identificar plenamente al fallecido, ubicar a los otros dos autores que se dieron a la fuga y determinar el origen y condición del armamento recuperado en el sitio del suceso”, señaló Rosas.

Agencian Uno Ampliar

En paralelo, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, indicó que el funcionario policial se encontraba en trayecto a su domicilio y se había detenido momentáneamente cuando fue sorprendido por los sujetos.

“El funcionario hizo uso de su arma de servicio y efectuó al menos un disparo que impactó a uno de los atacantes, quien falleció a pocos metros del lugar”, precisó.

Hasta ahora, no existen antecedentes de que los delincuentes hayan percutado disparos, aunque se halló un arma en las inmediaciones, la que está siendo periciada por el Laboratorio de Criminalística de la PDI. El estado de salud del funcionario policial es estable y se encuentra fuera de riesgo vital.

Las investigaciones continúan con el levantamiento de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer la dinámica del hecho y dar con el paradero de los prófugos.