Homicidio y doble intento frustrado tras ataque a balazos en Estación Central

Un joven de 18 años murió en un consultorio, mientras otras dos personas resultaron heridas por impactos balísticos.

Verónica Villalobos

Santiago

Un grave hecho policial se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Estación Central, luego de que personal de Carabineros de Chile se constituyera en el Consultorio Chuchunco tras el ingreso de tres personas heridas a bala, cuyo origen inicialmente era desconocido.

De acuerdo con los antecedentes recabados en el lugar, las víctimas llegaron por sus propios medios al recinto asistencial y no entregaron mayores detalles sobre cómo se produjeron las lesiones. La fiscal de ECOH, Denisse Valenzuela, señaló que se investigan diversas hipótesis, entre ellas una posible pelea vinculada a clubes deportivos, aunque no se descartan otras líneas investigativas.

Al arribo del personal policial se constató el fallecimiento de R.S.A.C., ciudadano chileno de 18 años, con antecedentes penales pero sin causas pendientes. El joven murió al interior del consultorio producto de un impacto balístico en el abdomen, con entrada y salida de proyectil.

En el mismo procedimiento se identificó a V.A.R.L., mujer chilena de 23 años, también con antecedentes penales sin requerimientos vigentes, quien presentaba un impacto balístico en el muslo izquierdo. Fue trasladada hasta la Posta Central, donde permanece con lesiones de carácter reservado, aunque fuera de riesgo vital.

Asimismo, se estableció la existencia de una tercera persona lesionada, D.I.A.B., adolescente chileno de 17 años sin antecedentes penales, quien recibió un impacto balístico en el pie derecho y huyó del lugar antes de la llegada de Carabineros. Según el comisario Víctor Yáñez, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, el menor se habría presentado posteriormente en otro consultorio de la Región Metropolitana.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, que indaga un homicidio consumado y un doble homicidio frustrado, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

