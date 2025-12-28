;

Chile bajo un “intenso manchón rojo”: así se ve la ola de calor extremo que marca el cierre de diciembre en el país

Mapas de Windy y alertas de la DMC muestran temperaturas que rozan los 36°C en la zona central y radiación UV extrema en gran parte del país.

Nelson Quiroz

Chile vive una de las olas de calor más intensas del inicio del verano y así lo reflejan las proyecciones del modelo Windy y los boletines oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que muestran al país cubierto por un verdadero “manchón marrón” de altas temperaturas, especialmente en la zona central y centro-sur.

Según la proyección de Windy para este domingo 28 de diciembre a las 18:00 horas, las temperaturas ya alcanzan valores elevados en los valles interiores: Santiago bordea los 30°C, Chillán llega a 33°C y Copiapó alcanza los 26°C.

En las zonas costeras se mantienen más frescas, con registros cercanos a los 20°C en Coquimbo, Antofagasta e Iquique.

El panorama se intensifica en los días siguientes. Para el 30 y 31 de diciembre, Windy proyecta máximas de 33 a 35°C en Santiago, 34°C en Rengo, 35°C en Talca y hasta 36°C el 1 de enero, configurando uno de los cierres de año más calurosos de los últimos veranos. Incluso el sur se ve impactado, con Concepción acercándose a los 29°C y Angol superando los 30°C.

La DMC confirmó este escenario con un boletín que advierte radiación UV extrema (índice 11+) en gran parte del territorio, cielo mayormente despejado y temperaturas sobre lo normal para la época. Además, se mantienen alertas por altas temperaturas extremas entre Coquimbo y Ñuble, con riesgo para la salud, incendios forestales y sobrecarga de las redes eléctricas.

Las autoridades reiteran el llamado a hidratarse, evitar la exposición solar entre las 11:00 y 17:00 horas y extremar las precauciones durante este episodio de calor que marcará el cierre de diciembre y el inicio de 2026.

