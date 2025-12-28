Chile bajo un “intenso manchón rojo”: así se ve la ola de calor extremo que marca el cierre de diciembre en el país

Chile vive una de las olas de calor más intensas del inicio del verano y así lo reflejan las proyecciones del modelo Windy y los boletines oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que muestran al país cubierto por un verdadero “manchón marrón” de altas temperaturas, especialmente en la zona central y centro-sur.

Según la proyección de Windy para este domingo 28 de diciembre a las 18:00 horas, las temperaturas ya alcanzan valores elevados en los valles interiores: Santiago bordea los 30°C, Chillán llega a 33°C y Copiapó alcanza los 26°C.

En las zonas costeras se mantienen más frescas, con registros cercanos a los 20°C en Coquimbo, Antofagasta e Iquique.

El panorama se intensifica en los días siguientes. Para el 30 y 31 de diciembre, Windy proyecta máximas de 33 a 35°C en Santiago, 34°C en Rengo, 35°C en Talca y hasta 36°C el 1 de enero, configurando uno de los cierres de año más calurosos de los últimos veranos. Incluso el sur se ve impactado, con Concepción acercándose a los 29°C y Angol superando los 30°C.

La DMC confirmó este escenario con un boletín que advierte radiación UV extrema (índice 11+) en gran parte del territorio, cielo mayormente despejado y temperaturas sobre lo normal para la época. Además, se mantienen alertas por altas temperaturas extremas entre Coquimbo y Ñuble, con riesgo para la salud, incendios forestales y sobrecarga de las redes eléctricas.

Las autoridades reiteran el llamado a hidratarse, evitar la exposición solar entre las 11:00 y 17:00 horas y extremar las precauciones durante este episodio de calor que marcará el cierre de diciembre y el inicio de 2026.