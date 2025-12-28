Metro extenderá su horario por Año Nuevo en la Torre Entel

Santiago

El Metro de Santiago anunció un funcionamiento especial con motivo de la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, con el objetivo de facilitar el traslado de quienes asistan al espectáculo que se realizará en el centro de Santiago.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el servicio se extenderá hasta las 01:30 horas de la madrugada del 1 de enero. La Línea 1 será la única que operará en horario extendido, permitiendo el ingreso de pasajeros únicamente por las estaciones Los Héroes y Universidad de Chile.

En cuanto a las salidas, estarán habilitadas las estaciones San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Domínicos. En paralelo, la estación La Moneda permanecerá cerrada desde las 15:00 horas del martes 31 de diciembre.

El evento de Año Nuevo en la Torre Entel contempla un espectáculo de fuegos artificiales y un show musical que será transmitido en vivo por Canal 13, con la animación de Priscila Vargas, José Luis Repenning y Francisco Saavedra. Entre los artistas confirmados se encuentran Américo, La Noche, Princesa Alba y DJ Isabella Serafini.

Desde Metro recordaron que el miércoles 1 de enero, por tratarse de un día festivo, el servicio regular se retomará a las 07:30 horas. Además, recomendaron a los usuarios asistir con su tarjeta Bip! previamente cargada para evitar inconvenientes en el acceso.