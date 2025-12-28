;

Calor extremo en Santiago: a qué hora se registrará el peak de temperatura este lunes 29 de diciembre

Hasta 36°C podría alcanzar la capital de la Región Metropolitana. Senapred declaró alerta roja para la zona.

Javier Méndez

El domingo el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana por la llegada de un evento de calor extremo.

El organismo precisó que las altas temperaturas se sentirán en la cordillera de la costa, los valles y la precordillera entre este lunes 29 y miércoles 31 de diciembre.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este inicio de la semana tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 36°C en las comunas del norte la capital. Naturalmente, el cielo estará completamente despejado.

A qué hora será el peak de calor en Santiago este lunes 29 de diciembre

Acorde al pronóstico de AccuWeather, otro portal especializado en meteorología, el peak de las temperaturas en la ciudad se vivirá entre las 16:00 y las 17:00 horas. Durante las jornadas posteriores, el escenario será muy similar.

El llamado de la autoridad fue a protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados de esta situación, con foco en la población más vulnerable. “Deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación”, aconsejaron.

Así estará el tiempo en Santiago durante esta semana:

ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

