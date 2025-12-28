;

A solo dos horas de Santiago: la playa poco conocida de aguas cristalinas y arena blanca que parece el Caribe

El destino es ideal para disfrutar las vacaciones de este 2026. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

Si aún no se decide qué destino visitar durante las vacaciones en Chile, existe una playa no muy lejos de Santiago que suele pasar desapercibida, pese a ofrecer un paisaje casi caribeño.

Se trata de un rincón costero que destaca por su calma y por un paisaje poco habitual en la zona central: la Playa Las Cujas, en la región de Valparaíso, al norte de Cachagua (Av. del Mar 524).

El sector cuenta con áreas verdes y senderos que rodean la playa, aunque es recomendable ir con tiempo, llegar temprano y estar dispuesto a caminar por tramos con pendientes, ya que el espacio disponible no es muy amplio.

Así, quienes asistan podrán disfrutar de una locación con aguas cristalinas, arena clara y un ambiente perfecto para descansar del ruido de la capital. El viaje no lleva más de dos horas.

Es ideal para natación, snorkeling, buceo, pesca y caminatas. Cerca se encuentran Playa Grande de Cachagua, Zapallar, Maitencillo, La Laguna y Aguas Blancas, ofreciendo variedad de actividades y entornos costeros”, define el sitio ChilePlayas.cl.

“Alrededor de la playa hay formaciones rocosas bajas que permiten la observación de vida marina, como peces, estrellas de mar, cangrejos y diversas especies de moluscos”, detalla el portal.

Playa las Cujas. Se encuentra ubicada en Cachagua, comuna de Zapallar, en avenida del Mar a unas dos horas de Santiago. El acceso comienza desde el estacionamiento, bajas por unas escaleras rodeadas de naturaleza hasta llegar a la playa de aguas turquesas y arenas blancas, El camino es corto, pero te aviso: el acceso puede ser un poco difícil para personas con movilidad reducida, aunque el paisaje vale totalmente la pena. Te recomiendo venir temprano o entre semana si quieres disfrutarla con calma ya que es una playa pequeña, también puedes caminar por senderos de piedra que conectan con la playa de Zapallar y Cachagua. Definitivamente esta es una de las playas más hermosas de Chile. Recuerda no dejar basura, compártelo con quien irías a conocerla y sígueme para un próximo panorama. . #playalascujas #verano #viraltiktok #paratii #fyp

📍 Playa las Cujas. ✨Ubicada a tan solo 2 horas de Santiago se encuentra esta increible playa con sus aguas turquesas. ✨Sin duda quede encantada de este hermoso paraíso. PD: luego de 5 años en Chilito primera vez que me baño en sus mares. ✨El agua es soportable. 🌱Recuerda siempre de cuidar de la naturaleza #playalascujas #zapallar #turismo #chile🇨🇱 #viajandoporchile #lugaresparaconocer #playaschilenas

