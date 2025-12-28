A solo dos horas de Santiago: la playa poco conocida de aguas cristalinas y arena blanca que parece el Caribe / TripAdvisor

Si aún no se decide qué destino visitar durante las vacaciones en Chile, existe una playa no muy lejos de Santiago que suele pasar desapercibida, pese a ofrecer un paisaje casi caribeño.

Se trata de un rincón costero que destaca por su calma y por un paisaje poco habitual en la zona central: la Playa Las Cujas, en la región de Valparaíso, al norte de Cachagua (Av. del Mar 524).

El sector cuenta con áreas verdes y senderos que rodean la playa, aunque es recomendable ir con tiempo, llegar temprano y estar dispuesto a caminar por tramos con pendientes, ya que el espacio disponible no es muy amplio.

Así, quienes asistan podrán disfrutar de una locación con aguas cristalinas, arena clara y un ambiente perfecto para descansar del ruido de la capital. El viaje no lleva más de dos horas.

“Es ideal para natación, snorkeling, buceo, pesca y caminatas. Cerca se encuentran Playa Grande de Cachagua, Zapallar, Maitencillo, La Laguna y Aguas Blancas, ofreciendo variedad de actividades y entornos costeros”, define el sitio ChilePlayas.cl.

“Alrededor de la playa hay formaciones rocosas bajas que permiten la observación de vida marina, como peces, estrellas de mar, cangrejos y diversas especies de moluscos”, detalla el portal.

