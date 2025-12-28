A solo dos horas de Santiago: la playa poco conocida de aguas cristalinas y arena blanca que parece el Caribe
El destino es ideal para disfrutar las vacaciones de este 2026. Revisa aquí los detalles.
Si aún no se decide qué destino visitar durante las vacaciones en Chile, existe una playa no muy lejos de Santiago que suele pasar desapercibida, pese a ofrecer un paisaje casi caribeño.
Se trata de un rincón costero que destaca por su calma y por un paisaje poco habitual en la zona central: la Playa Las Cujas, en la región de Valparaíso, al norte de Cachagua (Av. del Mar 524).
El sector cuenta con áreas verdes y senderos que rodean la playa, aunque es recomendable ir con tiempo, llegar temprano y estar dispuesto a caminar por tramos con pendientes, ya que el espacio disponible no es muy amplio.
Así, quienes asistan podrán disfrutar de una locación con aguas cristalinas, arena clara y un ambiente perfecto para descansar del ruido de la capital. El viaje no lleva más de dos horas.
“Es ideal para natación, snorkeling, buceo, pesca y caminatas. Cerca se encuentran Playa Grande de Cachagua, Zapallar, Maitencillo, La Laguna y Aguas Blancas, ofreciendo variedad de actividades y entornos costeros”, define el sitio ChilePlayas.cl.
“Alrededor de la playa hay formaciones rocosas bajas que permiten la observación de vida marina, como peces, estrellas de mar, cangrejos y diversas especies de moluscos”, detalla el portal.
