Balacera mortal en Chicago: atacantes disparan a quemarropa y huyen en auto

Una balacera múltiple registrada durante la madrugada de este domingo en el sector de River North, en Chicago, dejó un hombre fallecido y otros tres heridos de gravedad, según informaron autoridades policiales.

El ataque ocurrió cerca de las 2:35 horas, en el sector de North LaSalle Drive con Hubbard Street, cuando un grupo de personas se disponía a subir a un vehículo.

Getty Images REFERENCIAL / Chicago Tribune Ampliar

En ese momento, cuatro sujetos armados, que se desplazaban a pie, se acercaron a las víctimas y abrieron fuego sin mediar provocación, para luego huir del lugar.

Producto del ataque, un hombre de 34 años recibió múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al Northwestern Memorial Hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Otros tres hombres, de 36, 43 y 35 años, también resultaron heridos. Uno de ellos recibió un disparo en el pecho, otro en la espalda, mientras que el tercero sufrió múltiples impactos balísticos. Todos fueron derivados al mismo centro asistencial y permanecen en estado crítico, bajo atención médica especializada.

Tras el ataque, los responsables abordaron un automóvil y escaparon, sin que hasta ahora se haya logrado su detención. Durante gran parte de la mañana, personal policial mantuvo acordonado el sector, concentrando las diligencias en torno a un vehículo Porsche de color verde, el cual fue rodeado por marcadores de evidencia mientras se realizaban peritajes.

La policía de Chicago confirmó que no hay personas detenidas hasta el momento y que la investigación continúa para esclarecer la dinámica del ataque, identificar a los autores y determinar si las víctimas eran el objetivo directo del tiroteo.