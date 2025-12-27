Registros muestran la fuerza del terremoto que remeció el noreste de Taiwán

Santiago

Impactantes videos comenzaron a circular en redes sociales tras el terremoto que sacudió el noreste de Taiwán, dejando en evidencia la fuerza del movimiento telúrico y la reacción de la población durante la noche del viernes.

En los registros audiovisuales se observa el fuerte balanceo de edificios, objetos cayendo al interior de viviendas y personas evacuando preventivamente, imágenes que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales.

Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo alcanzó una magnitud de 6,6 y se produjo a las 23:05 horas locales, con epicentro ubicado a 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni personas lesionadas producto del terremoto. En tanto, en Chile el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que el evento no reúne las características necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

🚨 MAJOR EARTHQUAKE UPDATE: A powerful magnitude 7.0 quake just struck off Taiwan's east coast at 11:05 PM! Epicenter located 32.3km east of Yilan County at 72.8km depth. Tremors felt across Taiwan AND southern Japan's islands. pic.twitter.com/n20g8M1eBy — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025

Just felt a big earthquake here in Taipei. The building was shaking for almost a minute. pic.twitter.com/58FinYFeMb — Will Ripley (@willripleyCNN) December 27, 2025