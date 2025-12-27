Registros muestran la fuerza del terremoto que remeció el noreste de Taiwán
Capturas difundidas en redes sociales dan cuenta de la intensidad del sismo ocurrido durante la noche.
Impactantes videos comenzaron a circular en redes sociales tras el terremoto que sacudió el noreste de Taiwán, dejando en evidencia la fuerza del movimiento telúrico y la reacción de la población durante la noche del viernes.
En los registros audiovisuales se observa el fuerte balanceo de edificios, objetos cayendo al interior de viviendas y personas evacuando preventivamente, imágenes que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales.
Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo alcanzó una magnitud de 6,6 y se produjo a las 23:05 horas locales, con epicentro ubicado a 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.
Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni personas lesionadas producto del terremoto. En tanto, en Chile el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que el evento no reúne las características necesarias para generar un tsunami en las costas del país.
