“Auténtica”: el inesperado emprendimiento de Evelyn Matthei que causa dudas en redes sociales

La excandidata presidencial remeció Instagram con un mensaje que mezcla reinvención personal y sospechas.

Evelyn Matthei volvió a instalarse en la conversación pública este 28 de diciembre tras anunciar, a través de su cuenta de Instagram, un inesperado emprendimiento personal que rápidamente generó sorpresa, entusiasmo y también dudas entre sus seguidores.

La exalcaldesa y excandidata presidencial presentó lo que describió como su “primera línea de maquillaje”, bajo el nombre “Auténtica #ByEvelyn”, un mensaje que no tardó en viralizarse.

El anuncio llega semanas después de su derrota en las elecciones presidenciales, en un contexto en que Matthei ha optado por un perfil más bajo y alejado del debate político contingente.

“Durante un mes estuve concentrada trabajando en algo que me emociona mucho anunciarlo a todos ustedes. Mi primera línea de maquillaje, que nos inspira a todas a ser auténticas”, escribió Matthei, acompañando el mensaje con emojis y palabras de agradecimiento a quienes, según señaló, le habían pedido este proyecto.

La publicación desató una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios celebraron la supuesta incursión empresarial y destacaron su capacidad de reinventarse, otros expresaron abiertamente sus dudas por el Día de los Inocentes (28 de diciembre).

“Díganme que es real, que no es una broma”, “Juro que le creí” o “Es el día de los inocentes, pero si existiera la compraría” fueron parte de las reacciones más repetidas.

Incluso entre quienes sospechan que se trata de una broma, varios coincidieron en que una línea de maquillaje asociada a su imagen podría tener éxito real en el mercado.

