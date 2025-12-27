;

Tomás Barrios revalida su corona y se consagra tricampeón de la Copa Chile de Tenis 2025

El chillanejo venció en la final del torneo a Amador Salazar.

Bastián Lizama

Este sábado, Tomás Barrios (111° del ranking ATP) logró revalidar con éxito su corona en la Copa Chile de Tenis 2025, luego de vencer en la final del torneo a su compatriota Amador Salazar (1195°).

El chillanejo debió exigirse más de la cuenta y terminó imponiéndose por parciales de 6-4, 6-7 (3) y 10-7, para levantar su tercer título consecutivo en el certamen disputado en el Club de Tenis Providencia.

Tras el encuentro, Barrios conversó con ADN Deportes y manifestó su felicidad por el tricampeonato. “Feliz de haber jugado, de haber ganado y que se haya realizado este torneo. Lo vengo jugando hace muchos años. Es un torneo que se hace en el club donde entreno hace 10 años, así que lo disfruto mucho", afirmó.

Consultado sobre sensaciones de su nivel, el tenista nacional puntualizó en la importancia de la pretemporada y sostuvo: “También hay que darle mérito al rival, creo que jugó bien. Las condiciones también estaban difíciles, hacía mucho calor”.

“Estamos en pretemporada u entrenando mucho. Creo que lo primero en este momento es entrenar para preparar el año. Pero bien, contento de haber ganado, fue un partido duro. También me puede servir porque uno se pone nervioso. Tuve a uno dos puntos de perder, así que uno siente lo que es la presión", destacó.

Finalmente, Tomás Barrios valoró la oportunidad de jugar la Copa Chile de Tenis: “Me ha ayudado mucho, siempre lo tomo de la mejor forma. Un año me tocó jugarla después de seis meses y esa vez me sirvió para entrar en competencia. Esta vez me sirve para jugar partidos estando en pretemporada, cansado y entrenando. También le sirve a todos los chilenos. Juegan jugadores de uno o dos puntos y ellos les sirve también jugar contra mí“.

