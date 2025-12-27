;

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras terremoto en Taiwán

El movimiento telúrico sacudió Asia y encendió las alarmas en el país.

Nelson Quiroz

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / tim phillips photos

Un sismo de magnitud 6,9 se registró este sábado a 39 kilómetros al sureste de Yilan, en Taiwán, generando preocupación en distintos puntos del mundo por una eventual amenaza de tsunami.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que el movimiento telúrico fue evaluado por los organismos técnicos correspondientes.

Según indicó SENAPRED, de acuerdo con el análisis realizado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Las autoridades se mantienen monitoreando el evento y llamaron a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales mientras continúa el seguimiento de la situación.

