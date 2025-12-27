SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras terremoto en Taiwán
El movimiento telúrico sacudió Asia y encendió las alarmas en el país.
Un sismo de magnitud 6,9 se registró este sábado a 39 kilómetros al sureste de Yilan, en Taiwán, generando preocupación en distintos puntos del mundo por una eventual amenaza de tsunami.
Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que el movimiento telúrico fue evaluado por los organismos técnicos correspondientes.
Revisa también
Según indicó SENAPRED, de acuerdo con el análisis realizado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Las autoridades se mantienen monitoreando el evento y llamaron a la ciudadanía a informarse únicamente por canales oficiales mientras continúa el seguimiento de la situación.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.