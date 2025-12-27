Es uno de los grandes anhelos de la U y vive días claves para su futuro: un poderoso club entra en escena

A la espera de la oficialización de Francisco Meneghini como su nuevo técnico, Universidad de Chile deberá comenzar a moverse en el mercado de pases y uno de los nombres que suena constantemente en los azules es el de Igor Lichvnosky.

El defensa formado en el cuadro laico tiene contrato vigente con el América hasta junio de 2027, pero lleva varios meses sin ser considerado en el equipo titular de las “Águilas” producto de una seguidilla de lesiones y todo indica que tendrá que buscar un nuevo destino para la próxima temporada.

En ese escenario, se abre una ventana de ilusión para el eventual retorno del zaguero de 31 años al CDA. No obstante, la operación aún parece lejana, ya que Lichnovsky apareció en la órbita de otro importante elenco del fútbol mexicano.

Según informan diversos medios aztecas, el exseleccionado nacional es seguido de cerca por Pachuca, club que cuenta con siete títulos de la Liga MX.

“Los Tuzos han puesto la mira en Lichnovsky como una alternativa para reforzar su defensa central, valorando su experiencia internacional y su recorrido reciente en un club de alta exigencia como el América“, detallaron desde la edición mexicana de Sports Illustrated.

Eso sí, desde el mismo medio indicaron que Pachuca solo estaría dispuesto a negociar por el chileno por una baja suma de dinero, entendiendo que el central no es prioridad en el América para el 2026.

Por lo mismo, la principal dificultad para concretar el fichaje sería el elevado salario que percibe Lichnovsky, cercano a los dos millones de dólares anuales. Los “Tuzos” pretenden que las “Águilas” asuman parte de su sueldo o acuerden una rescisión de contrato que facilite la operación.