¿Colo Colo, la U o la UC? Este fue el equipo chileno que llevó más público a los estadios durante 2025
El sitio Transfermarkt actualizó el ranking mundial de los clubes con mayor asistencia a los estadios.
El prestigioso sitio Transfermarkt dio a conocer la actualización de su ranking mundial de los clubes con mayor asistencia de público a los estadios durante el 2025.
En el listado, Universidad de Chile aparece como el club nacional con mayor convocatoria, ubicándose en el puesto 64° con un promedio de 35.765 espectadores por partido.
Revisa también:
Entre los otros representantes nacionales, Colo Colo ocupa el segundo lugar, en la posición 90°, promediando 28.745 hinchas por duelo. En tanto, Universidad Católica recién asoma en el lugar 206°, con una asistencia promedio de 17.540 espectadores.
El top 10 lo completan Rangers de Talca (8.500), Coquimbo Unido (8.361), Deportes Concepción (8.004), O’Higgins (7.737), Deportes Iquique (6.786), Santiago Wanderers (6.382) y Deportes Temuco (5.887).
A nivel global, River Plate ocupa el primer lugar con un promedio de asistencia de 85.018 espectadores por partido. El club argentino superó a clubes como Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid CF (73.658).
El ranking de los clubes con mayor asistencia del mundo en 2025
- River Plate (85.018)
- Borussia Dortmund (81.365)
- Bayern Múnich (75.000)
- Manchester United (73.987)
- Real Madrid CF (73.658)
- AC Milan (73.012)
- Inter de Milán (71.934)
- Olympique de Marsella (64.973)
- AS Roma (62.671)
- Flamengo (62.548)
Equipos chilenos
- Universidad de Chile (35.765)
- Colo-Colo (28.745)
- Universidad Católica (17.540)
- Rangers de Talca (8.500)
- Coquimbo Unido (8.361)
- Deportes Concepción (8.004)
- O’Higgins (7.737)
- Deportes Iquique (6.786)
- Santiago Wanderers (6.382)
- Deportes Temuco (5.887)
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.