¿Colo Colo, la U o la UC? Este fue el equipo chileno que llevó más público a los estadios durante 2025

El prestigioso sitio Transfermarkt dio a conocer la actualización de su ranking mundial de los clubes con mayor asistencia de público a los estadios durante el 2025.

En el listado, Universidad de Chile aparece como el club nacional con mayor convocatoria, ubicándose en el puesto 64° con un promedio de 35.765 espectadores por partido.

Entre los otros representantes nacionales, Colo Colo ocupa el segundo lugar, en la posición 90°, promediando 28.745 hinchas por duelo. En tanto, Universidad Católica recién asoma en el lugar 206°, con una asistencia promedio de 17.540 espectadores.

El top 10 lo completan Rangers de Talca (8.500), Coquimbo Unido (8.361), Deportes Concepción (8.004), O’Higgins (7.737), Deportes Iquique (6.786), Santiago Wanderers (6.382) y Deportes Temuco (5.887).

A nivel global, River Plate ocupa el primer lugar con un promedio de asistencia de 85.018 espectadores por partido. El club argentino superó a clubes como Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid CF (73.658).

El ranking de los clubes con mayor asistencia del mundo en 2025

River Plate (85.018) Borussia Dortmund (81.365) Bayern Múnich (75.000) Manchester United (73.987) Real Madrid CF (73.658) AC Milan (73.012) Inter de Milán (71.934) Olympique de Marsella (64.973) AS Roma (62.671) Flamengo (62.548)

Equipos chilenos