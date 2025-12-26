El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ADN Hoy - Entrevista al general Christian Stuardo, director espacial de la Fuerza Aérea de Chile

El general de la Fuerza Aérea de Chile, Christian Stuardo, abordó en diálogo con ADN Hoy la inauguración del Centro Espacial Nacional en la Base Aérea Los Cerrillos, el cual fabricará 8 satélites de hasta 200 kg.

“El desarrollo espacial es mucho más cercano de lo que la gente cree. El hecho de que contemos con capacidad y presencia en el espacio tiene diversos beneficios para el Estado y para los ciudadanos”, dijo el director espacial.

Centro Espacial Nacional Ampliar

En primer lugar, detalló, “podemos desarrollar muchas aplicaciones que generan una mejor toma de decisiones que hacen que el Estado sea más eficiente y los recursos que ahorre van a poder ser redirigidos hacia las mismas personas“.

Lanzamiento de satélites chilenos

“Lo segundo, contribuye a que Chile se posicione de una manera distinta en la comunidad internacional y le permite al país recibir colaboración de otros países, lo que también nos permite incrementar capacidades a nivel local”, añadió Christian Stuardo.

“Y la tecnología que se desarrolla en el espacio genera además spin-off hacia distintas empresas, conocimiento local en diversas partes del país que permitirá que se contribuya al desarrollo económico del país”, destacó.

Consultado sobre el plazo para el lanzamiento de satélites chilenos, el director espacial respondió: “Es una etapa posterior, nuestras proyecciones son que posterior al año 2035 estemos hablando de esa capacidad”.