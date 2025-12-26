Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026 y una de sus prioridades está en sumar a un defensor central, donde el nombre de Joaquín Sosa ha tomado fuerza para potenciar la zaga del equipo de Fernando Ortiz.

No obstante, las negociaciones por el defensa uruguayo de 23 años no han registrado avances en los últimos días. Sosa está a préstamo en Independiente Santa Fe de Colombia y su pase pertenece al Bologna de Italia, con contrato hasta junio de 2026.

En ese escenario, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, conversó con ADN Deportes y entregó detalles de la situación contractual del futbolista, asegurando que el cuadro colombiano busca su salida en este mercado.

“Con él estamos hablando para terminar el contrato. Él quedaría a disposición de Bologna, que es el equipo al que pertenece. Estamos poniéndonos de acuerdo con Bologna para ver si lo terminamos", afirmó.

Respecto a las cualidades de Joaquín Sosa, el mandamás del elenco cafetero reconoció: “Es un jugador interesante, aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona juiciosa, decente y disciplinada. Es lo que yo puedo hablar. Técnica y futbolísticamente, no soy el más apto para eso".

“El técnico lo pidió, lo conoce. Pueden llamar a (Jorge) Bava, que es el técnico que más lo puede conocer y puede opinar de él. Es una persona disciplinada, seria, responsable y profesional", agregó Méndez.

De concretarse su salida de Independiente Santa Fe, Colo Colo deberá negociar directamente con Bologna por el fichaje de Sosa. La intención de los albos sería incorporarlo mediante un préstamo, operación que ya ha llevado al defensor a vestir las camisetas de clubes como Nacional de Uruguay, Dinamo de Zagreb y Montreal.

Los números de Joaquín Sosa este 2025

El defensor central apuntado por Colo Colo jugó solo 20 partidos en la temporada 2025, ocho por el Reggiana de la Serie B y doce por Independiente de Santa Fe. Se perdió varios compromisos por lesión y otros por decisión técnica.