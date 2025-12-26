;

Reforma previsional: estos son los dos nuevos beneficios que comenzarán a pagarse desde enero

Ambos aportes se pagarán de forma automática, sin necesidad de postulación.

Javiera Rivera

Andrzej Rostek

Desde enero se activará uno de los hitos centrales de la reforma previsional aprobada este año.

Más de un millón de pensionados actuales comenzarán a recibir dos nuevos beneficios creados para mejorar las jubilaciones y reducir brechas del sistema, los que se pagarán de forma automática, sin necesidad de postulación.

Los aportes son el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), ambos financiados por el Seguro Social Previsional, que se sustenta en la cotización adicional con cargo al empleador.

Beneficio por Años Cotizados (BAC)

El beneficio por años cotizados está dirigido a pensionados de 65 años o más del sistema de capitalización individual. Entrega 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años, lo que equivale a un máximo cercano a $100 mil mensuales.

Para acceder, se exige un mínimo de 10 años cotizados en mujeres y 20 en hombres, y el monto se pagará de por vida.

Diferencias de Expectativa de Vida (CEV)

En tanto, la compensación por expectativa de vida está enfocada en las mujeres y busca reducir la brecha de género en pensiones. Permite equiparar el monto que reciben hombres y mujeres con igual ahorro y edad de jubilación.

El beneficio considera un pago mínimo de 0,25 UF mensual (cerca de $10 mil) y se entrega completo a quienes se pensionen a los 65 años, disminuyendo si la jubilación fue anticipada.

Según las proyecciones oficiales, en 2026 el beneficio por años cotizados alcanzará a cerca de un millón de personas, mientras que la compensación beneficiará a más de 750 mil mujeres.

El pago de ambos aportes será coordinado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que administra los recursos provenientes del aumento gradual de la cotización con cargo al empleador.

