Feria de Postulación y Matrícula 2026 en Santiago y Concepción: confirman fecha, horario y sedes

De cara al proceso de Admisión 2026 a la educación superior, se confirmó la realización de la tan esperada Feria de Postulación y Matrícula en Chile.

El evento convoca a las principales instituciones educativas de Chile, donde se incluyen los centros de formación técnica (CFT), institutos y universidades, con el objetivo de facilitar el proceso de postulación y matrícula.

En su versión 2026, la feria proyecta una asistencia superior a las 80.000 personas entre sus dos grandes sedes a nivel nacional.

¿Cuándo y dónde se realizará?

En concreto, la Feria de Postulación y Matrícula 2026 se confirmó y coincide justamente con la entrega de los resultados de la PAES.

De tal manera, el evento se realizará el lunes 5 de enero y el martes 6 de enero de 2026, en ambas jornadas con entrada liberada.

En tanto, las sedes en que se llevará a cabo son las siguientes:

Estación Mapocho en Santiago : estará abierto desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

: estará abierto desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas. SurActivo en Concepción: funcionará desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

A los asistentes se les recomienda planificar su visita con antelación, considerando la alta afluencia que se proyecta para la jornada.