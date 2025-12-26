Feria de Postulación y Matrícula 2026 en Santiago y Concepción: confirman fecha, horario y sedes
El evento busca facilitar el proceso de Admisión 2026 a la educación superior.
De cara al proceso de Admisión 2026 a la educación superior, se confirmó la realización de la tan esperada Feria de Postulación y Matrícula en Chile.
El evento convoca a las principales instituciones educativas de Chile, donde se incluyen los centros de formación técnica (CFT), institutos y universidades, con el objetivo de facilitar el proceso de postulación y matrícula.
En su versión 2026, la feria proyecta una asistencia superior a las 80.000 personas entre sus dos grandes sedes a nivel nacional.
¿Cuándo y dónde se realizará?
En concreto, la Feria de Postulación y Matrícula 2026 se confirmó y coincide justamente con la entrega de los resultados de la PAES.
De tal manera, el evento se realizará el lunes 5 de enero y el martes 6 de enero de 2026, en ambas jornadas con entrada liberada.
En tanto, las sedes en que se llevará a cabo son las siguientes:
- Estación Mapocho en Santiago: estará abierto desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.
- SurActivo en Concepción: funcionará desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
A los asistentes se les recomienda planificar su visita con antelación, considerando la alta afluencia que se proyecta para la jornada.
