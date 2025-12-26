;

Feria de Postulación y Matrícula 2026 en Santiago y Concepción: confirman fecha, horario y sedes

El evento busca facilitar el proceso de Admisión 2026 a la educación superior.

Sebastián Escares

Feria de Postulación y Matrícula 2026 en Santiago y Concepción: confirman fecha, horario y sedes

De cara al proceso de Admisión 2026 a la educación superior, se confirmó la realización de la tan esperada Feria de Postulación y Matrícula en Chile.

El evento convoca a las principales instituciones educativas de Chile, donde se incluyen los centros de formación técnica (CFT), institutos y universidades, con el objetivo de facilitar el proceso de postulación y matrícula.

En su versión 2026, la feria proyecta una asistencia superior a las 80.000 personas entre sus dos grandes sedes a nivel nacional.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y dónde se realizará?

En concreto, la Feria de Postulación y Matrícula 2026 se confirmó y coincide justamente con la entrega de los resultados de la PAES.

De tal manera, el evento se realizará el lunes 5 de enero y el martes 6 de enero de 2026, en ambas jornadas con entrada liberada.

En tanto, las sedes en que se llevará a cabo son las siguientes:

  • Estación Mapocho en Santiago: estará abierto desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.
  • SurActivo en Concepción: funcionará desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

A los asistentes se les recomienda planificar su visita con antelación, considerando la alta afluencia que se proyecta para la jornada.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad