¿Quieres cambiar tu dirección de correo electrónico? Ahora Google permite cambiar el nombre de tu Gmail en simples pasos

Algo que sin duda alguna es un infaltable en la actualidad para la mayoría de las personas, es el correo electrónico.

Ya sea para el trabajo, comunicarse o incluso para acceder a otras plataformas, es necesario contar con un correo.

No obstante, por uno u otro motivo, es probable que con el paso del tiempo miremos con vergüenza el nombre que pusimos inicialmente en el correo.

Ante ello, es que Google ha anunciado que ofrecerá una nueva función con la cual se podrá modificar una dirección de @gmail.com.

¿Cómo modificar la dirección del correo?

Según informó CNBC, la función ya se puede observar en la página de ayuda de cuentas de Google, pero por ahora solamente en la versión hindi, es decir en mercados como India.

Así las cosas, el despliegue del cambio se está extendiendo gradualmente para el resto de los usuarios, por lo tanto, solamente queda esperar.

Una vez que se realiza el cambio, el cual debe hacerse en myaccount.google.com sección email, la dirección anterior podrá seguir recibiendo mensajes, mientras que la nueva mantendrá accesos a servicios como YouTube, Google Maps, entre otros.

Explicado en simples términos, la nueva dirección de correo electrónico funcionará como un “disfraz” del original.

Eso sí, no se podría crear una nueva dirección de Gmail en los próximos 12 meses y tampoco eliminar la nueva dirección.