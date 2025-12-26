Un operativo policial realizado por Carabineros de la 62ª Comisaría de San Bernardo permitió la incautación de una subametralladora Mini Uzi y la recuperación de diversas especies robadas, tras un robo con intimidación ocurrido en un local Autoplanet de la comuna.

El hecho se registró cerca de las 10:30 horas, cuando personal policial recibió una alerta por un asalto al interior del local automotriz ubicado en avenida José Miguel Carrera, donde sujetos armados intimidaron a los trabajadores para sustraer mercadería.

Al llegar al lugar, los funcionarios advirtieron la huida a alta velocidad de un vehículo rojo, cuyos ocupantes escaparon al percatarse de la presencia policial.

captura Ampliar

Según informó el capitán Luis Jara, se inició de inmediato un seguimiento controlado por distintas arterias de San Bernardo, durante el cual los carabineros escucharon al menos un disparo, lo que elevó la peligrosidad del procedimiento. Minutos más tarde, los ocupantes del automóvil abandonaron el vehículo y huyeron a pie en distintas direcciones, sin que hasta ahora se haya logrado su detención.

Pese a ello, Carabineros logró recuperar el armamento utilizado en el delito, correspondiente a una subametralladora tipo Mini Uzi, calibre 9 mm, sin marca visible, además de un cargador de pistola Taurus PT917 con un cartucho percutido. El vehículo usado en la fuga fue identificado como un Opel Corsa rojo, año 2015, con su placa patente cubierta con barro, presuntamente para evitar su identificación.

Durante el procedimiento también se recuperaron diversas especies sustraídas desde el local, principalmente artículos del rubro automotriz como herramientas, productos de limpieza, gatos hidráulicos, sets de dados y un arrancador auxiliar.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó las diligencias para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el origen del armamento incautado. El caso continúa en investigación.