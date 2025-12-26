;

VIDEOS. Mini Uzi, disparos y fuga: Carabineros incauta arma de guerra tras violento robo en Autoplanet de San Bernardo

Un asalto con intimidación terminó con una persecución policial, disparos y el hallazgo de una subametralladora Mini Uzi. Los delincuentes escaparon, pero dejaron un peligroso rastro.

Nelson Quiroz

captura

captura

Un operativo policial realizado por Carabineros de la 62ª Comisaría de San Bernardo permitió la incautación de una subametralladora Mini Uzi y la recuperación de diversas especies robadas, tras un robo con intimidación ocurrido en un local Autoplanet de la comuna.

El hecho se registró cerca de las 10:30 horas, cuando personal policial recibió una alerta por un asalto al interior del local automotriz ubicado en avenida José Miguel Carrera, donde sujetos armados intimidaron a los trabajadores para sustraer mercadería.

Al llegar al lugar, los funcionarios advirtieron la huida a alta velocidad de un vehículo rojo, cuyos ocupantes escaparon al percatarse de la presencia policial.

ADN

captura

Según informó el capitán Luis Jara, se inició de inmediato un seguimiento controlado por distintas arterias de San Bernardo, durante el cual los carabineros escucharon al menos un disparo, lo que elevó la peligrosidad del procedimiento. Minutos más tarde, los ocupantes del automóvil abandonaron el vehículo y huyeron a pie en distintas direcciones, sin que hasta ahora se haya logrado su detención.

Revisa también

ADN

Pese a ello, Carabineros logró recuperar el armamento utilizado en el delito, correspondiente a una subametralladora tipo Mini Uzi, calibre 9 mm, sin marca visible, además de un cargador de pistola Taurus PT917 con un cartucho percutido. El vehículo usado en la fuga fue identificado como un Opel Corsa rojo, año 2015, con su placa patente cubierta con barro, presuntamente para evitar su identificación.

Durante el procedimiento también se recuperaron diversas especies sustraídas desde el local, principalmente artículos del rubro automotriz como herramientas, productos de limpieza, gatos hidráulicos, sets de dados y un arrancador auxiliar.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó las diligencias para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el origen del armamento incautado. El caso continúa en investigación.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad