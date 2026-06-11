;

Ciclista muere tras ser atropellado por un auto en La Cisterna: conductor huyó sin prestarle ayuda

Carabineros realiza diligencias para esclarecer la dinámica del accidente e identificar al responsable.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Ciclista muere tras ser atropellado por un auto en La Cisterna: conductor huyó sin prestarle ayuda

Ciclista muere tras ser atropellado por un auto en La Cisterna: conductor huyó sin prestarle ayuda

00:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este jueves se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana, que dejó a un ciclista fallecido.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 01:30 horas en avenida Lo Ovalle, donde un hombre de aproximadamente 50 años se desplazaba en bicicleta.

Revisa también

ADN

Por causas que aún se investigan, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sin prestarle ayuda.

Buscan a conductor

La víctima quedó tendida en la vía pública y finalmente murió producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la SIAT de Carabineros, que realiza diligencias para establecer la dinámica del atropello e identificar al responsable.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad