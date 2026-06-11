Ciclista muere tras ser atropellado por un auto en La Cisterna: conductor huyó sin prestarle ayuda
Carabineros realiza diligencias para esclarecer la dinámica del accidente e identificar al responsable.
Ciclista muere tras ser atropellado por un auto en La Cisterna: conductor huyó sin prestarle ayuda
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Durante la madrugada de este jueves se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana, que dejó a un ciclista fallecido.
Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 01:30 horas en avenida Lo Ovalle, donde un hombre de aproximadamente 50 años se desplazaba en bicicleta.
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Por causas que aún se investigan, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sin prestarle ayuda.
Buscan a conductor
La víctima quedó tendida en la vía pública y finalmente murió producto de la gravedad de las lesiones sufridas.
Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la SIAT de Carabineros, que realiza diligencias para establecer la dinámica del atropello e identificar al responsable.
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