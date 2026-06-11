El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ciclista muere tras ser atropellado por un auto en La Cisterna: conductor huyó sin prestarle ayuda

Durante la madrugada de este jueves se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana, que dejó a un ciclista fallecido .

Según información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 01:30 horas en avenida Lo Ovalle, donde un hombre de aproximadamente 50 años se desplazaba en bicicleta.

Por causas que aún se investigan, fue atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sin prestarle ayuda .

Buscan a conductor

La víctima quedó tendida en la vía pública y finalmente murió producto de la gravedad de las lesiones sufridas.